Tera Portföy, yatırımcı sayısı ve aktif portföy büyüklüğüne ilişkin güncel verileri açıkladı. Şirket, her iki alanda da önemli eşiklerin aşıldığını duyururken, ulaşılan seviyeleri "önemli bir kilometre taşı" olarak değerlendirdi.

TERA PORTFÖY'ÜN YATIRIMCI SAYISI 500 BİN KİŞİYİ AŞTI

Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere verdi;

"500.000'i aşkın yatırımcı, Tera Portföy'e güveniyor. 700 milyar TL'yi aşan aktif portföy büyüklüğümüzle, bu güven için çalışmaya ve yatırım dünyasını herkes için daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz. Birlikte nice yeni kilometre taşlarına."

Böylece şirket, 500 bini aşkın yatırımcı ve 700 milyar TL'nin üzerindeki aktif portföy büyüklüğüyle faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.