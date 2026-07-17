Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIST: YIGIT), 17 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, genel kurulda alınan kâr payı dağıtım kararını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, hisse başına brüt 0,1946589 TL, net 0,1654600 TL nakit temettü dağıtılmasına ilişkin teklif genel kurul tarafından kabul edildi.

Temettü ödemesine ilişkin hak kullanım ve ödeme tarihi ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Şirketin bu tarihlere ilişkin açıklamayı ilerleyen dönemde KAP üzerinden yapması bekleniyor.

Hisse Brüt temettü Net temettü Durum YIGIT 0,1946589 TL 0,1654600 TL Genel kurulda kabul edildi

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