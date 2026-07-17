Akaryakıt fiyatlarında beklenen artış pompaya yansıdı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin ardından benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamla birlikte sürücüler güne yeni tarifeyle başladı. LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Yeni fiyat tarifesine göre benzinin litre fiyatı yaklaşık 1,14 TL, motorinin litre fiyatı ise yaklaşık 3,12 TL arttı. Zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de pompa fiyatları yeniden yükseldi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 65,65 TL

Motorin: 73,08 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 65,49 TL

Motorin: 72,92 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 66,60 TL

Motorin: 74,19 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 66,90 TL

Motorin: 74,47 TL

LPG: 31,19 TL

ZAM SONRASI FİYATLAR NE KADAR ARTTI?

-İstanbul Avrupa'da benzin 64,51 TL'den 65,65 TL'ye, motorin 69,96 TL'den 73,08 TL'ye yükseldi.

-İstanbul Anadolu'da benzin 64,35 TL'den 65,49 TL'ye, motorin 69,80 TL'den 72,92 TL'ye çıktı.

-Ankara'da benzin 65,46 TL'den 66,60 TL'ye, motorin 71,07 TL'den 74,19 TL'ye yükseldi.

-İzmir'de benzin 65,75 TL'den 66,90 TL'ye, motorin 71,34 TL'den 74,47 TL'ye çıktı.

LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor. Rafineri fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV'nin eklenmesiyle pompa satış fiyatı oluşuyor.