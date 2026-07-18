İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki değişim yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Haftanın son gününde "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Ons altın bugün kaç dolar?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

18 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları

Gram altın: 6.093,03 TL

Çeyrek altın: 10.018,00 TL

Yarım altın: 20.048,00 TL

Tam altın: 39.634,23 TL

Cumhuriyet altını: 39.906,00 TL

Gremse altın: 99.389,52 TL

Ons altın: 4.017,94 dolar

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilere bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle yatırımcıların işlem yapmadan önce anlık fiyatları takip etmeleri önem taşıyor.

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