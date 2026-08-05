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Borsada İş Yatırım'ın en çok alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Listede GSRAY, PAHOL ve CWENE yer aldı.

Borsa İstanbul'da 5 Ağustos Çarşamba günü işlemler devam ederken, İş Yatırımın saat 15.00 itibarıyla en fazla alım ve satım yaptığı hisseler de belli oldu.

Verilere göre İş Yatırım, günün ilk yarısında net 605,3 milyon TL satıcı konumunda yer aldı.

Aracı kurumun en fazla net alım yaptığı hisselerin başında PAHOL gelirken, onu HEKTS, TVIETV, GSRAY ve VBIASV takip etti.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot
PAHOL 11.218.965
HEKTS 5.285.109
TVIETV 5.003.468
GSRAY 4.892.333
VBIASV 3.734.361

İş Yatırım ın radarındaki hisseler belli oldu! İşte tam liste, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot
SDIPCV -25.343.463
ISCTR -20.024.682
TSPOR -15.266.735
CWENE -13.530.134
AEILLHV -11.020.589

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