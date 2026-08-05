Borsada İş Yatırım'ın en çok alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Listede GSRAY, PAHOL ve CWENE yer aldı.
Borsa İstanbul'da 5 Ağustos Çarşamba günü işlemler devam ederken, İş Yatırımın saat 15.00 itibarıyla en fazla alım ve satım yaptığı hisseler de belli oldu.
Verilere göre İş Yatırım, günün ilk yarısında net 605,3 milyon TL satıcı konumunda yer aldı.
Aracı kurumun en fazla net alım yaptığı hisselerin başında PAHOL gelirken, onu HEKTS, TVIETV, GSRAY ve VBIASV takip etti.
EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|PAHOL
|11.218.965
|HEKTS
|5.285.109
|TVIETV
|5.003.468
|GSRAY
|4.892.333
|VBIASV
|3.734.361
Kaynak: ForInvest
EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|SDIPCV
|-25.343.463
|ISCTR
|-20.024.682
|TSPOR
|-15.266.735
|CWENE
|-13.530.134
|AEILLHV
|-11.020.589
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