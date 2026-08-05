Borsa İstanbul'da 5 Ağustos Çarşamba günü işlemler devam ederken, İş Yatırımın saat 15.00 itibarıyla en fazla alım ve satım yaptığı hisseler de belli oldu.

Verilere göre İş Yatırım, günün ilk yarısında net 605,3 milyon TL satıcı konumunda yer aldı.

Aracı kurumun en fazla net alım yaptığı hisselerin başında PAHOL gelirken, onu HEKTS, TVIETV, GSRAY ve VBIASV takip etti.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot PAHOL 11.218.965 HEKTS 5.285.109 TVIETV 5.003.468 GSRAY 4.892.333 VBIASV 3.734.361

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot SDIPCV -25.343.463 ISCTR -20.024.682 TSPOR -15.266.735 CWENE -13.530.134 AEILLHV -11.020.589

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.