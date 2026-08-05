ODINE hisseleri, 5 Ağustos 2026 saat 14.50 itibarıyla 2.800 TL seviyesinden işlem görüyor. Hisse, bir yıl önce 5 Ağustos 2025'te 125 TL seviyesinde bulunuyordu.

Bu verilere göre ODINE hissesi, iki tarih arasında 2.675 TL değer kazanırken, yaklaşık yüzde 2.140 oranında yükseliş kaydetti.

Hisse performansına bakıldığında, yıllık bazda yüzde 2.176,42, aylık bazda yüzde 55,12, haftalık bazda ise yüzde 7,69 prim yaptığı görülüyor.

10 BİN TL YATIRIMIN BUGÜNKÜ DEĞERİ

5 Ağustos 2025 tarihinde 125 TL fiyattan 10 bin TL ile yatırım yapan bir yatırımcı yaklaşık 80 lot ODINE hissesi alabiliyordu.

Bugün aynı 80 lotun değeri 224 bin TL'ye ulaşıyor.

Böylece, bir yıl önce yapılan 10 bin TL'lik yatırım yaklaşık 224 bin TL'ye yükselmiş oluyor. Bu da yatırımcısına yaklaşık 214 bin TL kazanç sağladığı anlamına geliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 312.5 17.165.344.418,00 % -3.47 16:18 TUPRS 298.75 13.553.206.722,50 % 2.93 16:18 ASELS 342.5 12.634.723.157,00 % -1.93 16:18 AKBNK 67.75 6.903.865.219,60 % -0.51 16:18 ASTOR 311 6.532.970.582,75 % 2.73 16:18 Tüm Hisseler

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