İlk etapta 100 bin adet üretilen para, hem koleksiyoncular hem de vatandaşlar tarafından tedavülde kullanılabilecek.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 liralık hatıra madeni para bastı.

Tedavülde kullanılabilecek nitelikte hazırlanan hatıra para, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin anısını yaşatmayı amaçlıyor.

NATO ZİRVESİ İÇİN ÖZEL TASARLANDI

Darphane'den edinilen bilgilere göre, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını ortak güvenlik, istişare ve iş birliği gündemiyle bir araya getiriyor.

Zirve anısına hazırlanan "5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası", halen dolaşımda bulunan iki metalli 5 liralık madeni para üzerine özel tasarımla üretildi.

ÜZERİNDE NATO LOGOSU VE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ YER ALIYOR

Hatıra paranın ön (tura) yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli bulunuyor.

Paranın arka yüzünde ise halen tedavülde bulunan 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı korunuyor.

İLK ETAPTA 100 BİN ADET BASILDI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, hatıra paranın ilk etapta 100 bin adet basıldığını açıkladı.

Zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken, toplam üretimin 500 bin adede ulaşması hedefleniyor.

Tedavülde kullanılabilecek özellikte hazırlanan hatıra para, hem koleksiyoncuların hem de vatandaşların kullanımına sunulacak.

Kaynak: Dünya

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