Küresel ve yurt içi piyasalarda yoğun veri gündemi takip ediliyor. Yatırımcılar bugün NATO Liderler Zirvesi, Hazine ihaleleri, TCMB'nin enflasyon değerlendirmesi ve ABD'den gelecek verileri yakından izleyecek. Analistler, Borsa İstanbul'un güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyor.

TRUMP'TAN RUSYA-UKRAYNA VE ÇİN MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik konuların gündeme geleceğini açıkladı. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 24 Eylül'de ABD'yi ziyaret edebileceğini söyledi.

TCMB'DEN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sağlık Uygulamaları Tebliği'nde muayene katılım paylarında yapılan düzenlemenin temmuz ayı tüketici enflasyonunu yaklaşık 0,22 puan yukarı yönlü etkilemesini beklediğini duyurdu.

BUGÜN PİYASALARDA NELER TAKİP EDİLECEK?

Bugün yurt içinde Hazine tahvil ihaleleri ile Hazine Nakit Dengesi verisi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD Hazine Nakit Dengesi ve Almanya Sanayi Üretim Endeksi yatırımcıların odağında olacak.

Öte yandan, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın 14 Temmuz'da Kongre'de yapacağı ilk para politikası sunumu ile Fitch'in 17 Temmuz, Moody's'in ise 24 Temmuz'da yayımlayacağı Türkiye raporları piyasaların gündemindeki önemli başlıklar arasında yer alıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 6 temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

SSAAT – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 6 – 7 – 8 Temmuz’da toplanacak.

SARAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 8 – 9 – 10 Temmuz’da toplanacak.

AGESA – Ocak – Haziran döneminde prim üretimi %48 artışla 15,7 milyar TL’ye yükseldi.

AKBNK – 184 gün vadeli 7,4 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ARDYZ – Şirketin, 554.400 dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

AHGAZ & ENERY – Dünya Katılım Bankası’nın halka arzı kapsamında KSS’ye geçiş için SPK’ya başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.

ANELE – Finans kuruluşlarından kullanılan kredilerin yeniden yapılanma sözleşmesinin 30 Eylül’e uzatıldığı açıklandı.

CASA – Borsa tarafından şirketin faaliyet ve finansal durumu dikkate alınarak uyarıldığı açıklandı.

CIMSA – Şirketin, Eskişehir fabrikasındaki Atık Isıdan Elektrik Üretimi Tesisi yatırımının tamamlanarak devreye alındığı, Eskişehir fabrikası yıllık enerji tüketiminin %25’inin karşılanacağı açıklandı.

DESA – Beyoğlu mağazasının kapatıldığı açıklandı.

DCTTR – Şirket bağlı ortaklığı YAKA’nın ilk kez buğday ticaretini gerçekleştirdiği açıklandı.

DIRIT – Borsa tarafından şirketin faaliyet ve finansal durumu dikkate alınarak uyarıldığı açıklandı.

GOLDA – Şirket payları 8 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

ISVEA – Şirket payları 10 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

ISVEA – Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisatın toplam 2,33 katı talep geldiği açıklandı.

EKGYO – 120 gün vadeli 3,1 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

EKIM – Şirket payları 9 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

EKIM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,59 katı talep toplandığı açıklandı.

EMPAE – Dubai’de Empa Electronics Mena unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

EUHOL – Ege Sigorta tarafından açılan şirket genel kurulundaki bazı maddelerin iptali davasının bir sonraki duruşma tarihinin 16 Eylül olduğu açıklandı.

FRIGO – Şirketin, Summer Fancy Food Show fuarına katılım sağladığı açıklandı.

GLCVY – 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

GUNDG – Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 308,123 TL olarak belirlendiği açıklandı.

HALKB – Moody's tarafından bankanın Temel Kredi Notunun Caa1’den B3’e yukarı yönlü revize edildiği açıklandı.

KLNMA – Bankanın bağlı ortaklığı Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy’ün sermaye artırımına katılım sağlanacağı açıklandı.

KGYO – Şirketin, QNBTR nezdindeki mevcut ve gelecekte kullanacağı krediler ile türev işlemlerden doğabilecek tüm yükümlülüklerine teminat sağlamak amacıyla, İstanbul Eyüpsultan Göktürk'te bulunan kendisine ait 8 bağımsız bölüm üzerinde banka lehine birinci dereceden 500,9 milyon TL tutarında ipotek tesis edilmesine karar verildiği açıklandı.

KOCMT – VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

KAREL – Ali Sinan Tunaoğlu tarafından 8.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

MEDTR – Şirketin, Erciyes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılım sağladığı açıklandı.

ORZAX – Şirket payları 7 Temmuz’da Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

QNBTR – 214 gün vadeli 2,9 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

PEKGY – Pardus Portföy tarafından 100.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,91’e yükseldi.

RGYAS – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Cevizli Gayrimenkul’ü bir bütün halinde devralınarak kolaylaştırılmış usulde birleşmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TRILC – DMO tTRarafından gerçekleştirilen ihalenin 236,5 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

TRMET – Şirketin %99,04 bağlı ortaklığı olan TR Anadolu İnşaat’ın tamamı Türkiye Varlık Fonu'na ait üç şirketi (İpek Online Bilişim, Rek – Tur Reklam Pazarlama ve Koza Prodüksiyon) her birini 1 TL’ye devraldığı açıklandı.

YEOTK – Şirketin, Lindja Solar LLC ile Kosova'da güneş enerjisi santralinin tam anahtar teslimi için sözleşme imzaladığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 371 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YUNSA – Şirketin, 6,5 milyon euro tutarında İplik Hazırlama Hattı, Ring/Lycra/Gezer Temizleyici Grubu, Dokuma Tezgahları ve Ramöz yatırımı yapma kararı aldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BYDNR – Şirket sermayesinin 84 milyon TL’den %615 oranında bedelsiz olarak 516,6 milyon TL artışla 600,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

DURKN – Şirket sermayesinin 132,5 milyon TL’den %666,0 oranında bedelsiz olarak 882,5 milyon TL artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış MEYSU 0,0500 0,0425 %0,38 07.07.2026 13,26 13,21 LIDER 0,0357 0,0303 %0,04 08.07.2026 - - PNLSN 0,6880 0,5848 %1,63 08.07.2026 - - TGSAS 0,3000 0,2550 %0,17 25.08.2026 - -

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa şirketlerinin 6 temmuz 2026 tarihinde KAP'a gönderdiği pay alım-satım bildirimlerine ilişkin öne çıkanlar şu şekilde;

ATSYH – Süleyman Yıldırım tarafından 93,55 – 101,00 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,03’e yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 171.399 adet pay 34,40 – 35,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORLS – Halil İbrahim Ege tarafından 50.450.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,96’ya geriledi.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 159.066 adet pay 367,48 TL fiyattan geri alındı.

ESCOM – Hasan Yalçın tarafından 5,90 – 6,11 TL fiyat aralığından 8.748.738 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,94’e geriledi.

FZLGY – Fuzul Holding tarafından 13,55 – 13,78 TL fiyat aralığından 372.300 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %67,66’ya geriledi.

GEREL – Erkan İzgi tarafından 37,82 – 38,06 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,72’ye yükseldi.

KLMSN – Metalfrio Solutions Soğutma tarafından 36,42 TL fiyattan 678.386 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %67,42’ye geriledi.

MEPET & METRO – METRO tarafından 8,80 – 9,20 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet MEPET payı satılırken, METRO’nun MEPET’teki payı sıfırlandı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.045 adet pay 45,68 – 45,76 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRENJ & TRALT – TRALT tarafından 93,15 – 95,10 TL fiyat aralığından 214.000 adet TRENJ payı alınırken, TRALT’ın TRENJ’deki payı %4,17’ye yükseldi.

TRMET & TRALT – TRALT tarafından 119,00 – 120,70 TL fiyat aralığından 252.100 adet TRMET payı alınırken, TRALT’ın TRMET’teki payı %3,64’e yükseldi.

VANGD & METRO – METRO tarafından 88,80 – 93,00 TL fiyat aralığından 100.000 adet VANGD payı satılırken, METRO’nun VANGD’deki payı %2,70’e geriledi.

Bugün genel kurulu olan şirketler;KONTR

(İNFO YATIRIM)