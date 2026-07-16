Bank of America (BofA), Türk bankacılık sektörüne yönelik yayımladığı son analiz raporunda büyük banka hisseleri için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.
Banka, enflasyondaki katılık ve faiz indirim sürecinin beklenenden daha yavaş ilerlemesini gerekçe göstererek özel bankalara yönelik tavsiyesini revize etti.
Raporda, iki yılı aşkın süredir Türk bankalarının yeniden değer kazanacağı yönündeki görüşünü koruduğunu belirten BofA, beklenen toparlanmanın yüksek seyreden enflasyon ve geciken faiz indirimleri nedeniyle ötelendiğini ifade etti.
Banka, özkaynak kârlılığının enflasyonun üzerine çıkmasının beklenenden daha uzun süreceğini vurgularken, gelecek yıl reel getirilerde beklenen iyileşmenin kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti.
DÖRT ÖZEL BANKADA TAVSİYE "NÖTR"E ÇEKİLDİ
BofA'nın güncel raporunda Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve İş Bankası için tavsiye "Al"dan "Nötr"e düşürüldü.
|Banka
|Eski Hedef Fiyat
|Yeni Hedef Fiyat
|Tavsiye
|Akbank (AKBNK)
|89,143 TL
|84,00 TL
|Al → Nötr
|Garanti BBVA (GARAN)
|171,086 TL
|159,00 TL
|Al → Nötr
|Yapı Kredi (YKBNK)
|43,00 TL
|42,40 TL
|Al → Nötr
|İş Bankası (ISCTR)
|19,085 TL
|17,20 TL
|Al → Nötr
KAMU BANKALARINDA FARKLI REVİZYONLAR
Raporda kamu bankalarına yönelik hedef fiyatlarda ise farklı yönlü güncellemeler yapıldı.
Halkbank için hedef fiyat 17,4 TL'den 22,4 TL'ye yükseltilirken, "Endeks altı getiri" tavsiyesi korundu.
VakıfBank için ise hedef fiyat 32,6 TL'den 30,8 TL'ye düşürülürken, banka hissesi için "Endeks altı getiri" tavsiyesi değişmedi.
|Banka
|Eski Hedef Fiyat
|Yeni Hedef Fiyat
|Tavsiye
|Halkbank (HALKB)
|17,40 TL
|22,40 TL
|Endeks altı getiri (Korundu)
|VakıfBank (VAKBN)
|32,60 TL
|30,80 TL
|Endeks altı getiri (Korundu)
Kaynak: Ekonomim
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