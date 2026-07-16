Banka, enflasyondaki katılık ve faiz indirim sürecinin beklenenden daha yavaş ilerlemesini gerekçe göstererek özel bankalara yönelik tavsiyesini revize etti.

Raporda, iki yılı aşkın süredir Türk bankalarının yeniden değer kazanacağı yönündeki görüşünü koruduğunu belirten BofA, beklenen toparlanmanın yüksek seyreden enflasyon ve geciken faiz indirimleri nedeniyle ötelendiğini ifade etti.

Banka, özkaynak kârlılığının enflasyonun üzerine çıkmasının beklenenden daha uzun süreceğini vurgularken, gelecek yıl reel getirilerde beklenen iyileşmenin kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti.

DÖRT ÖZEL BANKADA TAVSİYE "NÖTR"E ÇEKİLDİ

BofA'nın güncel raporunda Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve İş Bankası için tavsiye "Al"dan "Nötr"e düşürüldü.

Banka Eski Hedef Fiyat Yeni Hedef Fiyat Tavsiye Akbank (AKBNK) 89,143 TL 84,00 TL Al → Nötr Garanti BBVA (GARAN) 171,086 TL 159,00 TL Al → Nötr Yapı Kredi (YKBNK) 43,00 TL 42,40 TL Al → Nötr İş Bankası (ISCTR) 19,085 TL 17,20 TL Al → Nötr

KAMU BANKALARINDA FARKLI REVİZYONLAR

Raporda kamu bankalarına yönelik hedef fiyatlarda ise farklı yönlü güncellemeler yapıldı.

Halkbank için hedef fiyat 17,4 TL'den 22,4 TL'ye yükseltilirken, "Endeks altı getiri" tavsiyesi korundu.

VakıfBank için ise hedef fiyat 32,6 TL'den 30,8 TL'ye düşürülürken, banka hissesi için "Endeks altı getiri" tavsiyesi değişmedi.

Banka Eski Hedef Fiyat Yeni Hedef Fiyat Tavsiye Halkbank (HALKB) 17,40 TL 22,40 TL Endeks altı getiri (Korundu) VakıfBank (VAKBN) 32,60 TL 30,80 TL Endeks altı getiri (Korundu)

Kaynak: Ekonomim

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