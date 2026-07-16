Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,36 düşüşle 14.029,16 puandan başladı. Endeks, gün içinde kayıplarını telafi ederek TSİ 12.00 itibarıyla 14.214 puandan işlem gördü.

Piyasalarda dalgalı seyir devam ederken, günün ilk yarısında en fazla yükselen ve en fazla değer kaybeden hisseler de belli oldu.

TSİ 12.00 itibarıyla en çok yükselen hisseler listesinde GOLDA Gıda (GOLDA) yüzde 10,00 yükselişle ilk sırada yer aldı. Onu Işık Plastik (ISKPL) ve Selçuk Ecza Deposu (SELEC) yüzde 10,00 artışla takip etti.

İLK 5 YÜKSELEN HİSSE ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI

Hisse Son Fiyat Değişim GOLDA 16,28 TL %10,00 ISKPL 8,03 TL %10,00 SELEC 240,90 TL %10,00 DOGUB 95,90 TL %9,98 SUNTK 37,94 TL %9,97

DÜŞÜŞTE DE HALKA ARZLAR ÖNE ÇIKTI

En çok değer kaybeden hisseler arasında ise Beta Enerji (BETAE) yüzde 10,00 düşüşle ilk sırada yer aldı. Son dönemin halka arzlarından ISVEA Seramik (ISVEA) ve Orzaks İlaç (ORZAX) da ilk 5 düşen hisseler arasına girdi.

TSİ 12.00 itibarıyla en çok düşen hisseler ise şöyle

Hisse Son Fiyat Değişim BETAE 93,15 TL %-10,00 DSTKF 2.802,50 TL %-9,96 ISVEA 25,02 TL %-9,94 IHAAS 61,10 TL %-7,49 ORZAX 100,90 TL %-6,40

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 356.75 8.236.073.664,00 % 2.37 13:01 YKBNK 33.34 7.283.626.976,04 % -1.83 13:01 THYAO 330.75 6.975.777.537,25 % 1.46 13:01 AKBNK 67.55 5.288.243.922,15 % -2.24 13:01 ASTOR 322.75 4.816.667.354,75 % -0.69 13:01 Tüm Hisseler

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