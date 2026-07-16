Verilere göre yatırımcıların portföy büyüklüğü 140,76 milyar TL olarak kaydedildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) kapsamında kayıt altına alınan Türkiye'deki kripto varlık piyasasına ilişkin temel verileri resmi internet sitesi üzerinden yayımlamaya başladı.

MKK'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kripto varlık platformlarında bugüne kadar işlem gerçekleştiren toplam yatırımcı sayısı yaklaşık 5,6 milyon seviyesine ulaştı. Platformlarda aktif olarak bakiyesi bulunan yatırımcı sayısı ise yaklaşık 3,2 milyon olarak açıklandı.

Yatırımcıların hesaplarında bulunan yaklaşık 1.500 farklı kripto varlığın toplam piyasa değeri ise 140,76 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

VERİLER GÜNLÜK OLARAK YAYIMLANACAK

MKK, Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları'nın (KVHS) işlem, bakiye ve portföy verilerini kayıt altına alırken, bu verilerin artık MKK Piyasa Verileri ekranı üzerinden günlük olarak yayımlanacağını duyurdu.

Açıklamada, toplam piyasa değeri, yatırımcı sayısı, bakiyelerde bulunan kripto varlık sayısı ve MKK'ya üye kripto varlık platformlarına ilişkin verilerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilirken, ilerleyen dönemde Veri Analiz Platformu (VAP) üzerinden daha ayrıntılı raporlamaların da sunulmasının planlandığı ifade edildi.

"KRİPTO PİYASASI MKK GÜVENCESİYLE TAKİP EDİLECEK"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, KVMKS'nin merkezi bir kayıt sistemi oluşturarak kripto varlık piyasasında şeffaflığı artırdığını belirtti.

Arıkan, 15 Temmuz 2026 itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) faaliyette bulunan listesinde yer alan 7 saklama kuruluşu ve 46 platform olmak üzere toplam 53 Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı'nın MKK üyelik süreçlerini tamamladığını açıkladı.

Ayrıca, KVMKS üzerinden ilk kez 797 bin 696 yatırımcıya MKK Sicil Numarası verildiğini, daha önce MKK sisteminde kayıtlı yatırımcı sayısının ise yaklaşık 4,8 milyon olduğunu ifade etti.

Arıkan, kripto varlık piyasasına ilişkin verilerin her gün piyasa kapanışının ardından otomatik olarak güncelleneceğini ve ertesi gün MKK'nın Piyasa Verileri ekranında kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Kaynak: CNBC-e

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