Şirket, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını bildirdi.

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIST: OZATD), 17 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamayla, paylarında görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şirketin açıklamasına göre, Borsa İstanbul A.Ş., 17 Temmuz 2026 tarihli yazısıyla OZATD paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunup bulunmadığına ilişkin açıklama talep etti.

ŞİRKETTEN "ÖZEL DURUM YOK" AÇIKLAMASI

Özata Denizcilik, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği kapsamında yaptığı değerlendirme sonucunda, şirket paylarında yaşanan olağandışı fiyat ve miktar hareketlerini açıklayacak kamuya duyurulmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını bildirdi.

Böylece şirket, Borsa İstanbul'un bilgi talebine KAP üzerinden yanıt vererek, mevcut durumda yatırımcıları bilgilendirmeyi gerektirecek yeni bir gelişme olmadığını duyurdu.

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