Borsa İstanbul'da işlem gören çimento ve beton şirketleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip şirket OYAK Çimento oldu. OYAK Çimento'yu Batısöke Çimento ve Akçansa takip etti.
Borsa İstanbul'da işlem gören çimento ve beton sektöründeki şirketlerin piyasa değerleri açıklandı. 17 Temmuz 2026 tarihli verilere göre sektörün en değerli şirketi OYAK Çimento (OYAKC) oldu.
Yaklaşık 98,7 milyar TL piyasa değerine ulaşan OYAK Çimento, sektörün zirvesindeki yerini korurken, ikinci sırada 59,1 milyar TL ile Batısöke Çimento (BSOKE), üçüncü sırada ise 46,2 milyar TL ile Akçansa (AKCNS) yer aldı.
Listenin devamında Çimsa (CIMSA), Nuh Çimento (NUHCM), Batıçim (BTCIM), Çimentaş (CMENT), Konya Çimento (KONYA), Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) ve Baştaş Başkent Çimento (BASCM) sıralandı.
ÇİMENTO VE BETON SEKTÖRÜNÜN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ
|Sıra
|Şirket
|Hisse
|Piyasa değeri
|1
|OYAK Çimento
|OYAKC
|98,692 milyar TL
|2
|Batısöke Çimento
|BSOKE
|59,136 milyar TL
|3
|Akçansa
|AKCNS
|46,196 milyar TL
|4
|Çimsa
|CIMSA
|45,445 milyar TL
|5
|Nuh Çimento
|NUHCM
|33,362 milyar TL
|6
|Batıçim
|BTCIM
|31,583 milyar TL
|7
|Çimentaş
|CMENT
|26,134 milyar TL
|8
|Konya Çimento
|KONYA
|18,933 milyar TL
|9
|Limak Doğu Anadolu Çimento
|LMKDC
|12,574 milyar TL
|10
|Baştaş Başkent Çimento
|BASCM
|9,266 milyar TL
Kaynak: Stockeyspro
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