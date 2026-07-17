Borsa İstanbul'da işlem gören çimento ve beton sektöründeki şirketlerin piyasa değerleri açıklandı. 17 Temmuz 2026 tarihli verilere göre sektörün en değerli şirketi OYAK Çimento (OYAKC) oldu.

Yaklaşık 98,7 milyar TL piyasa değerine ulaşan OYAK Çimento, sektörün zirvesindeki yerini korurken, ikinci sırada 59,1 milyar TL ile Batısöke Çimento (BSOKE), üçüncü sırada ise 46,2 milyar TL ile Akçansa (AKCNS) yer aldı.

Listenin devamında Çimsa (CIMSA), Nuh Çimento (NUHCM), Batıçim (BTCIM), Çimentaş (CMENT), Konya Çimento (KONYA), Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) ve Baştaş Başkent Çimento (BASCM) sıralandı.

ÇİMENTO VE BETON SEKTÖRÜNÜN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ

Sıra Şirket Hisse Piyasa değeri 1 OYAK Çimento OYAKC 98,692 milyar TL 2 Batısöke Çimento BSOKE 59,136 milyar TL 3 Akçansa AKCNS 46,196 milyar TL 4 Çimsa CIMSA 45,445 milyar TL 5 Nuh Çimento NUHCM 33,362 milyar TL 6 Batıçim BTCIM 31,583 milyar TL 7 Çimentaş CMENT 26,134 milyar TL 8 Konya Çimento KONYA 18,933 milyar TL 9 Limak Doğu Anadolu Çimento LMKDC 12,574 milyar TL 10 Baştaş Başkent Çimento BASCM 9,266 milyar TL

Kaynak: Stockeyspro

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