Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem gören üç hissede uygulanan tedbirler sona erdi. Girişim Elektrik (GESAN), Europower Enerji (EUPWR) ve Rubenis Tekstil (RUBNS) payları, 20 Temmuz 2026 Pazartesi gününden itibaren üzerlerindeki tedbirler kaldırılmış şekilde işlem görmeye başladı.

TEDBİRLERİ SONA EREN HİSSELER

Borsa İstanbul'un menkul kıymet tedbir listesine göre, söz konusu üç hissede uygulanan tedbirlerin son günü 17 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Böylece hisseler, 20 Temmuz itibarıyla normal işlem esaslarına geri döndü.

Hisse Şirket Sona Eren Tedbirler GESAN Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Açığa satış yasağı, Kredili işlem yasağı, Brüt takas EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. Açığa satış yasağı, Kredili işlem yasağı RUBNS Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. Açığa satış yasağı, Kredili işlem yasağı

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından olağan dışı fiyat ve işlem hareketlerinin görüldüğü paylarda yatırımcıların korunması ve piyasadaki sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi amacıyla uygulanıyor. Tedbir süresinin sona ermesiyle birlikte ilgili hisseler yeniden normal işlem kuralları çerçevesinde işlem görmeye devam ediyor.

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