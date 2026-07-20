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Borsa İstanbul'da VBTS kapsamında GESAN, EUPWR ve RUBNS paylarında uygulanan tedbirler sona erdi. Üç hisse 20 Temmuz itibarıyla normal işleme döndü.

Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem gören üç hissede uygulanan tedbirler sona erdi. Girişim Elektrik (GESAN), Europower Enerji (EUPWR) ve Rubenis Tekstil (RUBNS) payları, 20 Temmuz 2026 Pazartesi gününden itibaren üzerlerindeki tedbirler kaldırılmış şekilde işlem görmeye başladı.

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TEDBİRLERİ SONA EREN HİSSELER

Borsa İstanbul'un menkul kıymet tedbir listesine göre, söz konusu üç hissede uygulanan tedbirlerin son günü 17 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Böylece hisseler, 20 Temmuz itibarıyla normal işlem esaslarına geri döndü.

Hisse Şirket Sona Eren Tedbirler
GESAN Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Açığa satış yasağı, Kredili işlem yasağı, Brüt takas
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. Açığa satış yasağı, Kredili işlem yasağı
RUBNS Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. Açığa satış yasağı, Kredili işlem yasağı
Bu 5 hissede bir ay boyunca tedbir uygulanacak Bu 5 hissede bir ay boyunca tedbir uygulanacak

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından olağan dışı fiyat ve işlem hareketlerinin görüldüğü paylarda yatırımcıların korunması ve piyasadaki sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi amacıyla uygulanıyor. Tedbir süresinin sona ermesiyle birlikte ilgili hisseler yeniden normal işlem kuralları çerçevesinde işlem görmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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