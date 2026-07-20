YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), enerji depolama alanındaki büyüme stratejisi kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. Şirket, Rixos Hotels ile Antalya'daki The Land of Legends tesisinde kullanılacak enerji depolama sistemlerinin tedariki ve süpervizyon hizmetleri için sözleşme imzaladığını duyurdu.

ANTALYA'DAKİ THE LAND OF LEGENDS İÇİN ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ KURULACAK

YEO Teknoloji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş. (Rixos Hotels) ile imzalanan sözleşme kapsamında 28 adet kabinet tipi ve 1 adet konteyner tipi olmak üzere toplam 12,3 MWh kapasiteli enerji depolama sistemi kurulacak.

Sözleşme kapsamında üretilecek enerji depolama sistemleri, YEO Teknoloji'nin yüzde 100 iştiraki olan REAP Batarya'nın Tuzla Orhanlı'daki tesislerinde üretilecek.

YEOTK HİSSE DETAY VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

AMAÇ ENERJİ MALİYETLERİNİ OPTİMİZE ETMEK

Hâlihazırda 65,78 MWp kurulu güce sahip güneş enerji santraliyle öz tüketimini karşılayan Fine Otel, kurulacak enerji depolama sistemi sayesinde saatlik mahsuplaşma uygulamasından daha verimli yararlanmayı hedefliyor.

Şirket, proje ile birlikte:

-Üretim ve tüketim profilini daha etkin yönetmeyi,

-Üretilen elektriğin ekonomik değerini artırmayı,

-Enerji maliyetlerini optimize etmeyi,

-Operasyonel verimliliği yükseltmeyi amaçlıyor.

-YEO Teknoloji'nin büyüme stratejisine katkı sağlayacak

Şirket, söz konusu projenin ticari ve endüstriyel (C&I) enerji depolama çözümlerindeki konumunu güçlendireceğini belirtti.

Ayrıca proje ile birlikte REAP Batarya ürünlerinin yalnızca şebeke ölçekli projelerde değil, ticari ve endüstriyel enerji depolama pazarındaki referanslarının da artırılması hedefleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.