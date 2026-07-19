Borsa İstanbul'da 13-17 Temmuz haftasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan iş ilişkisi bildirimleri yatırımcıların odağında yer aldı. Enerji, savunma, inşaat, altyapı ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler yurt içi ve yurt dışında yeni sözleşmeler, ihale kazanımları ve stratejik iş birlikleri açıkladı. Haftanın en dikkat çeken gelişmeleri arasında ASTOR'un 1,48 milyar TL'lik güç transformatörü sözleşmesi, UCAYM'nin 801,9 milyon TL'lik hastane projesi, YEOTK'nin İngiltere'deki 196 MWp'lik güneş enerjisi anlaşması ve SDTTR'nin 250,9 milyon TL'lik savunma siparişi yer aldı.

BIST 100 HAFTAYI KAYIPLA TAMAMLADI

Haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,60, salı günü ise yüzde 0,09 gerileyen BIST 100 endeksi, 15 Temmuz resmi tatili nedeniyle çarşamba günü işleme kapalı kaldı.

Perşembe günü yüzde 1,22 yükseliş kaydeden endeks, cuma günü yeniden satış baskısıyla %1,90 değer kaybederek haftayı 13.981,05 puanda tamamladı.

Hafta boyunca ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler, enerji fiyatları ve küresel faiz beklentileri risk iştahını sınırlayan başlıca unsurlar olurken, yurt içinde gözler gelecek hafta açıklanacak TCMB faiz kararı ile Moody's'in Türkiye değerlendirmesine çevrildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN YENİ İŞ ANLAŞMALARI

Dalgalı piyasa görünümüne rağmen şirketlerden gelen yeni iş ilişkileri yatırımcıların yakın takibindeydi. 13-17 Temmuz haftasında KAP'a yapılan bildirimlerde enerji, savunma sanayii, altyapı ve teknoloji sektörlerinde dikkat çeken sözleşmeler açıklandı.

Haftanın öne çıkan sözleşmeleri şu şekilde sıralandı;

YEOTK: İngiltere'de toplam 196 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali projesi.

ASTOR: ABD'li şirketle 1,48 milyar TL tutarında güç transformatörü anlaşması.

UCAYM: İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi için 801,9 milyon TL tutarında sözleşme.

SDTTR: 250,9 milyon TL değerinde savunma sistemleri siparişi.

EUPWR: TOROSLAR EDAŞ ile 223 milyon TL tutarında sözleşme.

KBORU: 184,6 milyon TL tutarında altyapı ve sulama projesi satışı.

BRLSM: Diyarbakır Dünya Göz Hastanesi'nin 126 milyon TL tutarındaki ihalesini kazandı.

FORTE: TEDAŞ'ın 43,6 milyon TL tutarındaki siber güvenlik ihalesini üstlendi.

MIATK: CalmCar ile otonom araç teknolojileri alanında stratejik iş birliği gerçekleştirdi.

GLCVY: DenizBank'ın tahsili gecikmiş alacak ihalesini 1,24 milyon TL bedelle aldı.

MARTI: Servotel Corporation ile danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzaladı.