Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentisinde yukarı yönlü revizyon dikkat çekti. Katılımcılar, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 29,21'e, dolar/TL beklentisini ise 51,55 TL'ye yükseltti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

TCMB'nin yayımladığı ankete göre piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,14'ten yüzde 29,21'e çıktı.

Dönem Önceki Beklenti Yeni Beklenti 2026 yıl sonu TÜFE %29,14 %29,21 12 ay sonrası TÜFE %23,81 %23,95 24 ay sonrası TÜFE %18,29 %17,83

DOLAR/TL TAHMİNİ DE YUKARI REVİZE EDİLDİ

Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi de artış gösterdi.

Dönem Önceki Beklenti Yeni Beklenti 2026 yıl sonu Dolar/TL 51,47 TL 51,55 TL 12 ay sonrası Dolar/TL 55,72 TL 56,69 TL

Buna göre piyasa katılımcıları, hem yıl sonu hem de 12 ay sonrası için dolar kurunda önceki ankete göre daha yüksek seviyeler öngördü.

EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yatırımcılar Temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor.

Buna karşılık piyasa beklentileri, eylül ayında faiz indirimlerinin başlayabileceğine işaret ediyor. Ankette politika faizinin eylül toplantısında yüzde 36,55'e, ekim toplantısında ise yüzde 35,73'e gerileyeceği öngörüldü. Bu beklentiler, piyasanın yılın son çeyreğinde kademeli faiz indirimlerini fiyatlamaya devam ettiğini gösteriyor.

BÜYÜME BEKLENTİSİNDE SINIRLI AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomik büyüme beklentilerinde sınırlı bir revizyon dikkat çekti.

Katılımcıların 2026 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi, bir önceki anketteki yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e geriledi.

2027 yılı büyüme beklentisi ise değişmedi. Katılımcılar, 2027 yılı için yüzde 4,1 büyüme öngörüsünü korudu.

ANKETE 72 KURUM KATILDI

TCMB'nin düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, 55'i finansal sektör, 17'si reel sektör temsilcisi olmak üzere toplam 72 katılımcının yanıtlarıyla oluşturuluyor.

Anket sonuçları, piyasanın enflasyon, döviz kuru ve makroekonomik beklentilerine ilişkin önemli öncü göstergeler arasında yer alıyor.