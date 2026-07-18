Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri temmuz ayının ikinci yarısında da hız kesmiyor. TAV Havalimanları, Katılımevim, Grainturk Holding, Mercan Kimya, Osmanlı Menkul, Meditera Tıbbi Malzeme ve Mopaş Marketçilik yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak.

İşte temmuz ayının kalan bölümünde temettü dağıtacak şirketler ve ödeme detayları:

21 Temmuz 2026

TAV Havalimanları (TAVHL): Toplam 557 milyon 360 bin 625 TL nakit kâr payı

dağıtacak. Hisse başına net 1,53 TL ödeme yapılacak.

Katılımevim (KTLEV): Toplam 170 milyon TL nakit temettü ödeyecek. Hisse başına net 0,08 TL kâr payı verilecek.

22 Temmuz 2026

Grainturk Holding (GRTHO): Toplam 47 milyon 713 bin 812,50 TL nakit kâr payı dağıtacak. Hisse başına net 0,38 TL ödeme yapılacak.

28 Temmuz 2026

Mercan Kimya (MERCN): Toplam 34 milyon TL nakit temettü dağıtacak. Hisse başına net 0,18 TL ödeme gerçekleştirilecek.

29 Temmuz 2026

Osmanlı Menkul (OSMEN): Toplam 17 milyon TL nakit kâr payı dağıtacak. Hisse başına net 0,04 TL ödeme yapılacak.

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): Toplam 11 milyon 475 bin TL nakit temettü ödeyecek. Hisse başına net 0,10 TL kâr payı dağıtılacak.

31 Temmuz 2026

Mopaş Marketçilik (MOPAS): Toplam 63 milyon 750 bin TL nakit kâr payı dağıtacak. Hisse başına net 0,23 TL ödeme yapılacak.

Temettü ödemeleri, şirketlerin belirlediği takvim doğrultusunda yatırımcı hesaplarına aktarılacak. Özellikle TAV Havalimanları, 557,4 milyon TL ile temmuz ayının geri kalanındaki en yüksek nakit temettü ödemesini gerçekleştirecek. Temettü yatırımcıları ise ödeme tarihleri ve hisse başına net kâr payı tutarlarını yakından takip ediyor.

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