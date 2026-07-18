20-24 Temmuz haftasında Metgün Enerji, Kardemir Çelik, Masfen Enerji ve Albayrak Hazır Beton yatırımcılardan talep toplayacak. Halka arzların toplam büyüklüğü ise yaklaşık 13,6 milyar TL'yi buluyor.

Haftanın ilk halka arzı Metgün Enerji olurken, Kardemir Çelik, Masfen Enerji ve Albayrak Hazır Beton da yatırımcıların karşısına çıkacak.

METGÜN ENERJİ 20 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN), 20-21-22 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayacak.

İşlem kodu: METEN

Halka arz fiyatı: 20,00 TL

Satışa sunulacak pay: 135.579.000 adet

Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 2,7 milyar TL

Olası lot dağılımı

Katılım Tahmini lot 150 bin 542 lot 250 bin 325 lot 350 bin 232 lot 500 bin 161 lot 700 bin 116 lot 1,1 milyon 74 lot 1,6 milyon 51 lot 2,2 milyon 47 lot

KARDEMİR ÇELİK 22 TEMMUZ'DA TALEP TOPLAYACAK

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) için talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

İşlem kodu: KARCL

Halka arz fiyatı: 35,00 TL

Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 4,4 milyar TL

Olası lot dağılımı

Katılım Tahmini lot 150 bin 341 lot 250 bin 205 lot 350 bin 147 lot 500 bin 103 lot 700 bin 74 lot 1,1 milyon 46 lot 1,6 milyon 32 lot 2,2 milyon 24 lot

MASFEN ENERJİ YATIRIMCI KARŞISINA ÇIKIYOR

Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) de 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayacak.

İşlem kodu: MASFN

Halka arz fiyatı: 45,68 TL

Satışa sunulacak pay: 85.000.000 adet

Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 3,8 milyar TL

Olası lot dağılımı

Katılım Tahmini lot 150 bin 386 lot 250 bin 232 lot 350 bin 165 lot 500 bin 116 lot 700 bin 82 lot 1,1 milyon 52 lot 1,6 milyon 36 lot 2,2 milyon 26 lot

ALBAYRAK HAZIR BETON'DA TALEP TOPLAMA 22 TEMMUZ'DA

Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALBTN), 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayacak.

İşlem kodu: ALBTN

Halka arz fiyatı: 38,60 TL

Satışa sunulacak pay: 70.000.000 adet

Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 2,7 milyar TL

Olası lot dağılımı

Katılım Tahmini lot 150 bin 466 lot 250 bin 280 lot 350 bin 200 lot 500 bin 140 lot 700 bin 100 lot 1,1 milyon 64 lot 1,6 milyon 44 lot 2,2 milyon 32 lot

TOPLAM BÜYÜKLÜK 13,6 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

Hafta boyunca talep toplayacak dört şirketin halka arz büyüklüğü toplamda yaklaşık 13,6 milyar TL seviyesine ulaşıyor. Halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar, belirlenen tarihlerde aracı kurumlar ve bankalar üzerinden taleplerini iletebilecek. Özellikle aynı hafta içinde üç şirketin 22 Temmuz'da talep toplamaya başlayacak olması nedeniyle, yatırımcıların halka arz takvimini yakından takip etmesi bekleniyor.

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