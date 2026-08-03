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İş Yatırım'ın 15.00 itibarıyla en çok işlem yaptığı hisseler belli oldu. Kurum 625,23 milyon TL net alım yaparken, THYAO 361,45 milyon TL ile ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul'da aracı kurum işlemleri yatırımcıların yakın takibinde. 3 Ağustos saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım 625,23 milyon TL net alım yaparken, THYAO'ya 361,45 milyon TL, KUYAS'a 352,18 milyon TL ve GARAN'a 290,54 milyon TL net alım gerçekleştirdi.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Hacim Pay (%) Ortalama Maliyet
THYAO 361.452.182,25 TL %15,16 318,765 TL
KUYAS 352.182.024,55 TL %14,77 68,009 TL
GARAN 290.537.389,10 TL %12,19 126,998 TL
ASELS 111.000.974,75 TL %4,66 335,368 TL
ASTOR 94.906.980,25 TL %3,98 290,829 TL
İş Yatırım 1 ay boyunca bu hisseleri aldı! İş Yatırım 1 ay boyunca bu hisseleri aldı!

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Hacim Pay (%) Ortalama Maliyet
SKBNK -348.062.836,66 TL %19,79 6,443 TL
AKBNK -149.963.228,95 TL %8,53 66,396 TL
TEHOL -79.291.806,90 TL %4,51 47,991 TL
YKBNK -74.066.851,96 TL %4,21 34,209 TL
TRMET -60.186.674,30 TL %3,42 122,881 TL

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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