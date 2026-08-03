İş Yatırım'ın 15.00 itibarıyla en çok işlem yaptığı hisseler belli oldu. Kurum 625,23 milyon TL net alım yaparken, THYAO 361,45 milyon TL ile ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da aracı kurum işlemleri yatırımcıların yakın takibinde. 3 Ağustos saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım 625,23 milyon TL net alım yaparken, THYAO'ya 361,45 milyon TL, KUYAS'a 352,18 milyon TL ve GARAN'a 290,54 milyon TL net alım gerçekleştirdi.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Hacim
|Pay (%)
|Ortalama Maliyet
|THYAO
|361.452.182,25 TL
|%15,16
|318,765 TL
|KUYAS
|352.182.024,55 TL
|%14,77
|68,009 TL
|GARAN
|290.537.389,10 TL
|%12,19
|126,998 TL
|ASELS
|111.000.974,75 TL
|%4,66
|335,368 TL
|ASTOR
|94.906.980,25 TL
|%3,98
|290,829 TL
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Hacim
|Pay (%)
|Ortalama Maliyet
|SKBNK
|-348.062.836,66 TL
|%19,79
|6,443 TL
|AKBNK
|-149.963.228,95 TL
|%8,53
|66,396 TL
|TEHOL
|-79.291.806,90 TL
|%4,51
|47,991 TL
|YKBNK
|-74.066.851,96 TL
|%4,21
|34,209 TL
|TRMET
|-60.186.674,30 TL
|%3,42
|122,881 TL
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.