Borsa İstanbul'da aracı kurum işlemleri yatırımcıların yakın takibinde. 3 Ağustos saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım 625,23 milyon TL net alım yaparken, THYAO'ya 361,45 milyon TL, KUYAS'a 352,18 milyon TL ve GARAN'a 290,54 milyon TL net alım gerçekleştirdi.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Hacim Pay (%) Ortalama Maliyet THYAO 361.452.182,25 TL %15,16 318,765 TL KUYAS 352.182.024,55 TL %14,77 68,009 TL GARAN 290.537.389,10 TL %12,19 126,998 TL ASELS 111.000.974,75 TL %4,66 335,368 TL ASTOR 94.906.980,25 TL %3,98 290,829 TL

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Hacim Pay (%) Ortalama Maliyet SKBNK -348.062.836,66 TL %19,79 6,443 TL AKBNK -149.963.228,95 TL %8,53 66,396 TL TEHOL -79.291.806,90 TL %4,51 47,991 TL YKBNK -74.066.851,96 TL %4,21 34,209 TL TRMET -60.186.674,30 TL %3,42 122,881 TL

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