Altın fiyatları salı gününe hafif yükselişle başladı. ABD ile İran arasında olası görüşmelere ilişkin çelişkili açıklamalar ve bu hafta açıklanacak kritik ABD istihdam verileri güvenli liman talebini desteklerken, yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına çevrildi.

Spot altın yüzde 0,2 yükselişle 4.059,81 dolar seviyesine çıktı. Piyasalarda bugün açıklanacak JOLTS açık iş pozisyonları, çarşamba günü yayımlanacak ADP özel sektör istihdamı ve cuma günkü tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecek.

Mumbai merkezli Kedia Commodities Direktörü Ajay Kedia, iş gücü piyasasında zayıflama görülmesi halinde doların baskı altında kalabileceğini ve bunun altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken, İran tarafı herhangi bir müzakerenin bulunmadığını açıkladı. Jeopolitik belirsizliklerin sürmesi de güvenli liman talebini canlı tutuyor.

Fed'in faizleri son toplantısında sabit bırakmasının ardından piyasalar eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 65 olarak fiyatlıyor. New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyon baskılarının beklenenden güçlü seyretmesi halinde faiz artırmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Ayrıca Citi, yayımladığı analizde altının önümüzdeki bir ay yatay veya sınırlı geri çekilme yaşayabileceğini, ardından yılın son çeyreğinde 4.500 dolar, 2027'nin ilk yarısında ise 5.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

4 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.059,21 dolar – Satış 4.059,97 dolar

Gram altın: Alış 6.198,36 TL – Satış 6.199,14 TL

Cumhuriyet altını: Alış 39.669,52 TL – Satış 40.418,41 TL

Tam altın: Alış 39.999,00 TL – Satış 40.282,00 TL

Ziynet altını: Alış 39.670,89 TL – Satış 40.420,40 TL

Çeyrek altın: Alış 9.917,70 TL – Satış 10.136,05 TL

Yarım altın: Alış 19.774,27 TL – Satış 20.272,22 TL

Ata altın: Alış 40.443,25 TL – Satış 41.473,40 TL

14 ayar bilezik (gram): Alış 3.356,09 TL – Satış 4.520,06 TL

22 ayar bilezik (gram): Alış 5.597,90 TL – Satış 5.793,62 TL

Gremse altın: Alış 99.568,00 TL – Satış 100.366,00 TL

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Spot gümüş yüzde 1 artışla 58,74 dolar, platin yüzde 1,2 yükselişle 1.646,59 dolar, paladyum ise yüzde 1,2 primle 1.279,55 dolar seviyesinde işlem gördü.