Perakende sektöründe dengeleri değiştiren dev satın alma hamlesinin ardından finansal adımlar hız kazandı.

Rekabet Kurulu'nun onay vermesiyle CarrefourSA’nın yüzde 89,28’lik çoğunluk hissesini bünyesine katan Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101), şirketin finansal borçluluğunu azaltmak ve bilanço yapısını kuvvetlendirmek amacıyla yaklaşık 16 milyar TL’lik kaynağı hesaba aktardı.

BORSA İBRELERİ REKOR KIRDI

CRFSA hisseleri geçen haftadan beri borsada tavan seriye devam ediyor.

16 milyar liralık nakit akışı haberi ve güçlenen mali yapı beklentisi Borsa İstanbul'da CRFSA paylarına adeta alım yağmuru getirdi.

Saat 17:25 verilerine göre hissenin borsa performansı şu şekilde şekillendi:

• Güncel Fiyat: Yıllık zirvesi olan 279,75 TL seviyesini gören hisse, yüzde 9,92 artışla tavan fiyatta kayda geçti.

• İşlem Hacmi: Günlük işlem hacmi 185,32 milyon TL seviyesinde yüksek bir yoğunlukla gerçekleşti.

• Gün İçi Bandı: Gün içinde en düşük 264,00 TL, en yüksek ise 279,75 TL seviyeleri test edildi.

NİSAN AYI ZİRVELERİ GERİDE KALDI

Ağustos ayı başıyla birlikte dik bir tırmanış grafiği çizen CRFSA payları, 16 milyar TL'lik kaynak aktarımıyla birlikte nisan ayında test ettiği yaklaşık 200 TL seviyelerindeki tepe noktasını ve sonrasında gördüğü seviyeleri rahatlıkla geride bıraktı.

Dik soluksuz yükseliş trendine giren hisse senedi, bu hamleyle birlikte tarihi zirve seviyelerine bir adım daha yaklaşmış oldu.

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