Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki katılım bankacılığı sektörüne ilişkin yayımladığı raporda kamu sermayeli katılım bankalarının planlanan birleşmesini değerlendirdi.

Rapora göre Türkiye'de katılım bankacılığı sektörü, toplam bankacılık varlıklarının yüzde 9,5'ini oluştururken, kamu katılım bankalarının payı yüzde 4,3 seviyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KATILIM BANKASI OLABİLİR

Fitch'in değerlendirmesine göre birleşme planında yer alan Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılımın toplam bankacılık sektöründeki pazar payı ilk çeyrek itibarıyla yüzde 3,4 seviyesinde hesaplanıyor.

Bu oran, üç bankanın katılım bankacılığı segmentindeki varlıkların yaklaşık yüzde 36'sını temsil ediyor.

Kuruluş, birleşmenin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin en büyük katılım bankasının ortaya çıkacağını, ölçek ekonomisinin sağlayacağı avantajlarla yeni yapının daha güçlü bir pazar konumuna ulaşabileceğini, kredi değerliliğini artırabileceğini ve rekabet gücünü yükseltebileceğini belirtti.

KREDİ NOTU SÜRECE BAĞLI OLACAK

Raporda, olası birleşmenin kredi notları üzerindeki etkisinin operasyonel entegrasyonun başarısına, yeni kurumun iş stratejisine ve sermaye yapısının gücüne bağlı olacağı ifade edildi.

EMLAK KATILIM'IN HALKA ARZ PLANI DA DEĞERLENDİRİLDİ

Fitch Ratings, raporunda Emlak Katılımın gündemindeki halka arz planına da yer verdi.

Kuruluş, halka arzın bankanın sermayeye erişimini kolaylaştırabileceğini, büyümesini destekleyebileceğini ve sermaye yeterlilik yapısına olumlu katkı sağlayabileceğini öngördü.

Raporda, kamu katılım bankalarının birleşme süreci ile Emlak Katılım'ın halka arz planının Türkiye'de faizsiz bankacılık modelinin küresel ölçekte daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşması açısından önemli gelişmeler olduğu belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kararla; kamuya ait Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankaları tek çatı altında birleştiriliyor. Bu yapısal dönüşümle, kurumların güçlerini birleştirerek büyük bir sinerji yaratması ve katılım finans sektörüne yeni bir ivme kazandırılması hedefleniyor.