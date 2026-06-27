Brent petrol haftayı yaklaşık yüzde 10'a yaklaşan kayıpla tamamlarken, piyasalarda arz fazlası beklentileri fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Haftanın son işlem gününde petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı 2,9 dolar düşüşle 71,99 dolardan kapanırken, haftalık kayıp yüzde 9,9'a ulaştı.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının kesintisiz devam etmesine yönelik beklentilerin güçlenmesinin piyasalardaki arz endişelerini önemli ölçüde azalttığını belirtiyor.

ARZ ENDİŞELERİ ZAYIFLADI

Price Futures Group Kıdemli Analisti Phil Flynn, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin ardından petrol arzına ilişkin kaygıların belirgin şekilde azaldığını ifade etti.

PVM Analisti Tamas Varga ise piyasalarda yakın dönemde arz fazlası oluşabileceği beklentisinin fiyatlar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

ARAMCO YENİDEN YÜKLEMELERE BAŞLADI

Petrol piyasasında dikkat çeken gelişmelerden biri de Suudi Arabistan'ın enerji şirketi Aramco'nun, yaklaşık dört aylık aranın ardından Körfez'deki Ras Tanura Terminali'nde yeniden petrol yüklemelerine başlaması oldu.

LSEG verilerine göre terminalde iki süper tanker yükleme yaparken, bir başka tanker de yükleme sırasını bekliyor.

ÇİN TALEBİ DE FİYATLARI BASKILIYOR

Sparta Commodities Kıdemli Petrol Analisti June Goh, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının artmasının yanı sıra Çin'de talebin beklenen ölçüde toparlanmamasının da satış baskısını güçlendirdiğini belirtti.

Öte yandan son günlerde Umman açıklarında yaşanan güvenlik olayları ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalar jeopolitik riskleri gündemde tutsa da, piyasalar şimdilik petrol arzında kalıcı bir aksama yaşanmayacağı görüşünü fiyatlıyor.

Veriler, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ham petrol sevkiyatının şubat ayı sonunda başlayan ABD-İsrail-İran geriliminden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösterirken, toplam tanker trafiğinin savaş öncesindeki günlük ortalamaların hâlâ altında seyrettiği belirtiliyor.

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