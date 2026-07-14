Güncellenen oranlara göre, 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 33 bin TL'nin üzerine çıkarken, tasarruf sahipleri için bankalar arasındaki faiz yarışı da hız kazandı.

EN YÜKSEK GETİRİYİ SUNAN BANKALAR

Banka / Hesap Faiz/Kâr Payı 32 Günlük Net Kazanç Vade Sonu Tutar ING Turuncu Hesap %45,00 33.066,33 TL 1.033.066,33 TL Alternatif Bank Kaptan Hesap %44,50 32.693,18 TL 1.032.693,18 TL Aktif Bank N Kolay Bono %41,00 31.009,94 TL 1.031.009,94 TL HSBC Serbest Plus Hesap %41,50 30.456,98 TL 1.030.456,98 TL Akbank Vadeli Hesap %42,00 30.378,08 TL 1.030.378,08 TL Albaraka Türk Avantajlı Hesap %42,16 30.493,81 TL 1.030.493,81 TL Vakıf Katılım E-Mevduat %42,15 30.486,58 TL 1.030.486,58 TL Garanti BBVA E-Vadeli %41,75 30.197,26 TL 1.030.197,26 TL Odeabank Yeni Vadeli %41,50 30.016,44 TL 1.030.016,44 TL QNB Standart Vadeli %41,50 30.016,44 TL 1.030.016,44 TL DenizBank E-Mevduat %41,50 30.016,44 TL 1.030.016,44 TL Şekerbank Salkım Hesap %45,25 29.927,67 TL 1.029.927,67 TL Yapı Kredi Vadeli Hesap %41,00 29.654,79 TL 1.029.654,79 TL Aktif Bank VOV Hesap %46,00 28.821,62 TL 1.028.821,62 TL TEB Marifetli Hesap %46,00 28.741,08 TL 1.028.741,08 TL Anadolubank Renkli Hesap %46,00 28.741,08 TL 1.028.741,08 TL Fibabanka Kiraz Hesap %47,00 28.512,22 TL 1.028.512,22 TL Burgan Bank ON Plus %46,00 28.233,89 TL 1.028.233,89 TL İş Bankası Vadeli TL Hesabı %38,50 27.846,58 TL 1.027.846,58 TL

Kaynak: TGRT Haber