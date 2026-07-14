Merkez Bankası'nın son adımlarının ardından bankalar mevduat faizlerini güncelledi. Yeni oranlarla 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 33 bin TL'yi aşarken, en yüksek faizi sunan bankalar da belli oldu.
Güncellenen oranlara göre, 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 33 bin TL'nin üzerine çıkarken, tasarruf sahipleri için bankalar arasındaki faiz yarışı da hız kazandı.
EN YÜKSEK GETİRİYİ SUNAN BANKALAR
|Banka / Hesap
|Faiz/Kâr Payı
|32 Günlük Net Kazanç
|Vade Sonu Tutar
|ING Turuncu Hesap
|%45,00
|33.066,33 TL
|1.033.066,33 TL
|Alternatif Bank Kaptan Hesap
|%44,50
|32.693,18 TL
|1.032.693,18 TL
|Aktif Bank N Kolay Bono
|%41,00
|31.009,94 TL
|1.031.009,94 TL
|HSBC Serbest Plus Hesap
|%41,50
|30.456,98 TL
|1.030.456,98 TL
|Akbank Vadeli Hesap
|%42,00
|30.378,08 TL
|1.030.378,08 TL
|Albaraka Türk Avantajlı Hesap
|%42,16
|30.493,81 TL
|1.030.493,81 TL
|Vakıf Katılım E-Mevduat
|%42,15
|30.486,58 TL
|1.030.486,58 TL
|Garanti BBVA E-Vadeli
|%41,75
|30.197,26 TL
|1.030.197,26 TL
|Odeabank Yeni Vadeli
|%41,50
|30.016,44 TL
|1.030.016,44 TL
|QNB Standart Vadeli
|%41,50
|30.016,44 TL
|1.030.016,44 TL
|DenizBank E-Mevduat
|%41,50
|30.016,44 TL
|1.030.016,44 TL
|Şekerbank Salkım Hesap
|%45,25
|29.927,67 TL
|1.029.927,67 TL
|Yapı Kredi Vadeli Hesap
|%41,00
|29.654,79 TL
|1.029.654,79 TL
|Aktif Bank VOV Hesap
|%46,00
|28.821,62 TL
|1.028.821,62 TL
|TEB Marifetli Hesap
|%46,00
|28.741,08 TL
|1.028.741,08 TL
|Anadolubank Renkli Hesap
|%46,00
|28.741,08 TL
|1.028.741,08 TL
|Fibabanka Kiraz Hesap
|%47,00
|28.512,22 TL
|1.028.512,22 TL
|Burgan Bank ON Plus
|%46,00
|28.233,89 TL
|1.028.233,89 TL
|İş Bankası Vadeli TL Hesabı
|%38,50
|27.846,58 TL
|1.027.846,58 TL
Kaynak: TGRT Haber