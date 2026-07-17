Bitcoin, hafta başında yaşadığı sert satışların ardından toparlanma sinyalleri verse de kritik direnç seviyelerini aşmakta zorlanıyor. Hafta başında 61 bin 900 dolara kadar gerileyen en büyük kripto para birimi, yeniden 65 bin dolar sınırına yaklaşmasına rağmen bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı.

JEOPOLİTİK RİSKLER YÜKSELİŞİ SINIRLADI

13 Temmuz'da hızlanan satışlarla yaklaşık 64 bin 570 dolardan 61 bin 900 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bu seviyelerde alıcıların devreye girmesiyle kayıplarını sınırladı.

14 Temmuz'da yeniden 64 bin-64 bin 300 dolar bandına yükselen Bitcoin, ertesi gün 65 bin 740 doları test etti. Ancak bu seviyede gelen satışlarla birlikte yükseliş ivmesini koruyamadı.

Analistler, ABD ile İran arasında yükselen tansiyon, Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve buna bağlı enflasyon endişelerinin riskli varlıklara yönelik iştahı azalttığını belirtiyor. Bu nedenle beklentilerin altında gelen ABD TÜFE ve ÜFE verilerinin piyasalara sağladığı olumlu etkinin sınırlı kaldığı değerlendiriliyor.

NYDIG: 38-39 BİN DOLAR İHTİMALİ MASADA

Bitcoin, Ekim 2025'te gördüğü yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvenin yaklaşık yüzde 50 altında işlem görmeye devam ediyor.

Kripto varlık yönetim şirketi NYDIG, mevcut düzeltme sürecinin 2014, 2018 ve 2022 yıllarındaki Bitcoin ayı piyasalarıyla benzer özellikler taşıdığını belirtti.

Raporda, son dönemdeki zayıflığın genel piyasalardaki riskten kaçıştan ziyade kripto para sektörüne özgü gelişmelerden kaynaklandığı ifade edildi. 2026'nın ilk yarısında Bitcoin yüzde 32,9 değer kaybederken, Nasdaq 100 endeksi aynı dönemde yüzde 27,7 yükseldi.

NYDIG, geçmiş fiyat hareketlerinin tekrar etmesi halinde Bitcoin'in yılın ilerleyen dönemlerinde 38 bin-39 bin dolar bandına kadar geri çekilebileceğini öngördü.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Yukarı yönlü hareketin güç kazanabilmesi için Bitcoin'in öncelikle 65 bin 300-65 bin 400 dolar bandını aşması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde ise 65 bin 700-65 bin 750 dolar aralığı önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 61 bin 800-62 bin dolar bandı ilk destek olarak izlenirken, 60 bin dolar seviyesi kritik eşik konumunda bulunuyor.

Kaynak: ForInvest

Öte yandan, dört saatlik grafikte 61 bin-62 bin dolar bölgesinin birkaç kez korunması ve spot piyasada işlem hacimlerinin artması büyük yatırımcıların alım yaptığına işaret ederken, fiyatın günlük grafikte hem 100 hem de 200 günlük hareketli ortalamanın altında bulunması ana trendin teknik açıdan halen zayıf olduğunu gösteriyor.

Analistlere göre, Bitcoin'in 65 bin 500 dolar seviyesini yeniden kazanarak bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde son geri çekilmenin bir "ayı tuzağı" olduğu değerlendirilebilir. Böyle bir senaryoda fiyatın 67 bin 500-70 bin dolar bandına doğru yeni bir yükseliş hareketi başlatabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Dünya

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