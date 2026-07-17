Borsa İstanbul'da satış baskısı günün ilk yarısında hız kazandı. BIST 100 endeksi TSİ 13.30 itibarıyla yüzde 1,81 gerileyerek 13.992,64 puana inerken, yeni halka arz hisselerinde sert ayrışma yaşandı. SARAE tavan olurken, GOLDA güçlü yükselişini sürdürdü. SSAAT ise taban fiyata gerileyerek en çok kaybettiren hisseler arasında yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,74 düşüşle 14.145,75 puandan başladı. Satış baskısının gün içinde artmasıyla endeks, TSİ 13.30 itibarıyla yüzde 1,81 değer kaybederek 13.992,64 puana geriledi.

Endekste kayıplar derinleşirken, yatırımcıların odağı yeni halka arz hisselerine çevrildi. Günün dikkat çeken hisselerinden SARAE (SA-RA Enerji) yüzde 10 yükselişle tavan olurken, GOLDA (Golda Gıda) yüzde 9,95 primle en çok kazandıran hisseler arasında yer aldı. Buna karşın SSAAT (Saat ve Saat) yüzde 10 değer kaybederek taban fiyata geriledi ve günün en sert düşen hisseleri arasına girdi.

EN ÇOK YÜKSELEN 5 HİSSE

SARAE (SA-RA Enerji): %10,00

SUNTK (Sun Tekstil): %9,96

ISKPL (Işık Plastik): %9,96

GOLDA (Golda Gıda): %9,95

KARTN (Kartonsan): %8,81

EN ÇOK DÜŞEN 5 HİSSE

SSAAT (Saat ve Saat): %-10,00

KONTR (Kontrolmatik Teknoloji): %-10,00

DSTKF (Destek Finans Faktoring): %-9,99

TRILC (Türk İlaç ve Serum Sanayi): %-9,64

INFO (İnfo Yatırım): %-8,76

BIST 100 endeksindeki satış baskısı sürerken, özellikle yeni halka arz hisselerinde görülen tavan ve taban hareketleri, yatırımcıların gün içindeki en yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı.

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