YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (BIST: YEOTK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, İngiltere'de toplam 196 MWp kurulu güce sahip üç güneş enerjisi santralinin anahtar teslim inşası için önemli bir sözleşmeye imza attığını duyurdu. Proje, şirketin Birleşik Krallık'taki büyüme stratejisinde kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

YEO TEKNOLOJİ'DEN İNGİLTERE'DE YENİ İŞ ANLAŞMASI

Şirketin %75 oranında pay sahibi olduğu Birleşik Krallık merkezli bağlı ortaklığı Rey Renewable Energy Ltd ile, İngiltere'de halka açık güneş, rüzgar ve enerji depolama projelerine yatırım yapan Bluefield Solar Income Fund'ın proje şirketleri (SPV) arasında sözleşmeler imzalandı.

Anlaşma kapsamında İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde yer alan 3 ayrı sahada toplam 196 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri anahtar teslim olarak inşa edilecek.

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PROJEYİ UÇTAN UCA YEO TEKNOLOJİ ÜSTLENECEK

Sözleşme kapsamında YEO Teknoloji;

-Mühendislik ve tasarım hizmetlerini,

-Tüm ekipman ve malzeme tedarikini

-İnşaat ve montaj çalışmalarını,

-Test ve devreye alma süreçlerini,

-Santrallerin devreye alınmasının ardından 2 yıl boyunca işletme ve bakım hizmetlerini üstlenecek.

BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND 852 MW PORTFÖY YÖNETİYOR

Şirket açıklamasında, Bluefield Solar Income Fund'ın 31 Aralık 2025 itibarıyla büyük bölümü Birleşik Krallık'ta olmak üzere toplam 852 MW kurulu güce sahip güneş ve rüzgar santrallerinin yatırımcısı ve işletmecisi olduğu bilgisi paylaşıldı.

"BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ BÜYÜME STRATEJİMİZİN ÖNEMLİ ADIMI"

YEO Teknoloji açıklamasında, söz konusu anlaşmanın şirketin Birleşik Krallık pazarındaki büyüme stratejisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yüksek teknik standartlara sahip ve rekabetin yoğun olduğu Birleşik Krallık enerji pazarında üstlenilen bu projenin, şirketin uluslararası ölçekte proje geliştirme ve uygulama kabiliyetini ortaya koyduğu belirtilirken, YEO Teknoloji'nin küresel enerji altyapı platformu olma hedefini de güçlendirdiği ifade edildi.

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