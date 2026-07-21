Borsa İstanbul'da işlem gören 5 şirket, sermaye artırımı, borçlanma aracı ihracı, birleşme ve esas sözleşme değişikliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Başvurular arasında Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 5,985 milyar TL'lik bedelsiz sermaye artırımı, Kuvva Gıda'nın yüzde 1.349,64 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı ve AG Anadolu Grubu Holding'in 4,5 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı öne çıktı.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ'NDEN 5,985 MİLYAR TL BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE), Yönetim Kurulu'nun 13 Temmuz 2026 tarihli kararı doğrultusunda çıkarılmış sermayesini tamamı emisyon primlerinden karşılanmak üzere 1,196 milyar TL'den 7,182 milyar TL'ye yükseltmek amacıyla SPK'ya başvurdu.

20 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı kapsamında gerçekleştirilecek işlemle şirket, 5,985 milyar TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı planlıyor. Başvuruda esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadili ile ihraç belgesinin onaylanması talep edildi.

EKİM TURİZM ESAS SÖZLEŞMESİNİ GÜNCELLİYOR

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (İntercity), halka arz sonrasında çıkarılmış sermayesinin 700 milyon TL'den 832 milyon TL'ye yükselmesi nedeniyle esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni yapıya uygun hale getirilmesi için SPK'ya başvuru yaptı.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG'DEN 4,5 MİLYAR TL'LİK İHRAÇ

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), yurt içinde nitelikli yatırımcılara ve tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilecek 4,5 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuruda bulundu.

20 Temmuz 2026 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yapılan başvuruyla şirket, Türk lirası cinsinden borçlanma araçları ihraç etmeyi hedefliyor.

BATIÇİM BİRLEŞME BAŞVURUSUNU GÜNCELLEDİ

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM), Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'yi devralarak birleşme sürecine ilişkin SPK başvurusunu, 30 Haziran 2026 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar esas alınarak yeniledi.

Şirket, birleşme duyuru metninin onaylanması amacıyla güncellenen başvurusunu 20 Temmuz'da SPK'ya iletti.

KUVVA GIDA'DAN YÜZDE 1.349,64 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (KUVVA), mevcut 31,04 milyon TL olan sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 1.349,64 oranında artırarak 450 milyon TL'ye çıkarmak amacıyla SPK'ya elektronik başvuruda bulundu.

Şirket, kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus aşarak gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında 351,68 milyon TL'yi sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 67,28 milyon TL'yi ise hisse senedi ihraç primlerinden karşılayacağını açıkladı.