Finnet2000'in 21 Temmuz'da yayımladığı raporda, 16 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşen açığa satış işlemlerinde hacim bazında öne çıkan hisseler paylaşıldı. Listenin ilk sırasında ASELS yer alırken, ISCTR, THYAO, ASTOR ve TUPRS en yüksek açığa satış hacmine sahip hisseler arasında sıralandı.

AÇIĞA SATIŞ HACMİ EN YÜKSEK HİSSELER

16 temmuz 2026 tarihinde açığa satış hacmi en yüksek hisseler şöyle sıralandı;

Kod Düşük Yüksek Aort Hacim Miktar Sözleşme ASELS 348.75 361.75 355.05 4,681,484,684 13,185,554 42,935 ISCTR 13.11 13.71 13.45 3,916,775,448 291,162,507 44,210 THYAO 323.75 329.75 326.29 3,603,173,976 11,042,859 23,040 ASTOR 285.50 300.25 292.74 2,649,914,079 9,052,019 29,184 TUPRS 292.50 308.75 303.42 2,290,874,362 7,550,312 25,733 AKBNK 66.20 67.70 67.07 2,276,993,501 33,951,614 25,068 SASA 2.41 2.61 2.52 2,274,441,453 904,412,502 16,177 YKBNK 32.90 33.62 33.24 2,121,892,441 63,833,127 27,871 KCHOL 196.80 202.30 200.06 1,186,854,982 5,932,377 23,251 GARAN 124.00 126.80 125.71 1,167,570,413 9,287,804 19,375 SAHOL 87.90 90.15 88.97 1,104,643,503 12,416,206 22,092 TRALT 49.56 51.40 50.34 1,040,654,990 20,671,331 21,114 BIMAS 384.25 401.00 392.38 1,015,481,466 2,588,023 15,500 EREGL 42.16 43.94 43.16 987,037,866 22,871,093 19,759 KRDMD 42.66 45.10 44.26 775,830,700 17,528,376 19,590

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcının elinde bulunmayan bir hisseyi ödünç alarak satması ve fiyatın düşmesini bekleyerek daha düşük seviyeden geri alması esasına dayanır.

Fiyatın düşmesi durumunda yatırımcı kâr elde ederken, yükselmesi halinde zarar oluşabilir.

AÇIĞA SATIŞIN PİYASADAKİ ROLÜ

Açığa satış işlemleri fiyat oluşumuna katkı sağlayabilir, piyasa likiditesini artırabilir ve yatırımcıların portföylerini risklere karşı korumalarında kullanılabilir. Ancak özellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde satış baskısını artırabileceği için yatırımcılar tarafından yakından takip edilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.