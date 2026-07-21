Açığa satış hacminde ASELS 4,68 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. ISCTR, THYAO, ASTOR ve TUPRS listenin üst sıralarında bulundu.
Finnet2000'in 21 Temmuz'da yayımladığı raporda, 16 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşen açığa satış işlemlerinde hacim bazında öne çıkan hisseler paylaşıldı. Listenin ilk sırasında ASELS yer alırken, ISCTR, THYAO, ASTOR ve TUPRS en yüksek açığa satış hacmine sahip hisseler arasında sıralandı.
AÇIĞA SATIŞ HACMİ EN YÜKSEK HİSSELER
16 temmuz 2026 tarihinde açığa satış hacmi en yüksek hisseler şöyle sıralandı;
|Kod
|Düşük
|Yüksek
|Aort
|Hacim
|Miktar
|Sözleşme
|ASELS
|348.75
|361.75
|355.05
|4,681,484,684
|13,185,554
|42,935
|ISCTR
|13.11
|13.71
|13.45
|3,916,775,448
|291,162,507
|44,210
|THYAO
|323.75
|329.75
|326.29
|3,603,173,976
|11,042,859
|23,040
|ASTOR
|285.50
|300.25
|292.74
|2,649,914,079
|9,052,019
|29,184
|TUPRS
|292.50
|308.75
|303.42
|2,290,874,362
|7,550,312
|25,733
|AKBNK
|66.20
|67.70
|67.07
|2,276,993,501
|33,951,614
|25,068
|SASA
|2.41
|2.61
|2.52
|2,274,441,453
|904,412,502
|16,177
|YKBNK
|32.90
|33.62
|33.24
|2,121,892,441
|63,833,127
|27,871
|KCHOL
|196.80
|202.30
|200.06
|1,186,854,982
|5,932,377
|23,251
|GARAN
|124.00
|126.80
|125.71
|1,167,570,413
|9,287,804
|19,375
|SAHOL
|87.90
|90.15
|88.97
|1,104,643,503
|12,416,206
|22,092
|TRALT
|49.56
|51.40
|50.34
|1,040,654,990
|20,671,331
|21,114
|BIMAS
|384.25
|401.00
|392.38
|1,015,481,466
|2,588,023
|15,500
|EREGL
|42.16
|43.94
|43.16
|987,037,866
|22,871,093
|19,759
|KRDMD
|42.66
|45.10
|44.26
|775,830,700
|17,528,376
|19,590
AÇIĞA SATIŞ NEDİR?
Açığa satış, yatırımcının elinde bulunmayan bir hisseyi ödünç alarak satması ve fiyatın düşmesini bekleyerek daha düşük seviyeden geri alması esasına dayanır.
Fiyatın düşmesi durumunda yatırımcı kâr elde ederken, yükselmesi halinde zarar oluşabilir.
AÇIĞA SATIŞIN PİYASADAKİ ROLÜ
Açığa satış işlemleri fiyat oluşumuna katkı sağlayabilir, piyasa likiditesini artırabilir ve yatırımcıların portföylerini risklere karşı korumalarında kullanılabilir. Ancak özellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde satış baskısını artırabileceği için yatırımcılar tarafından yakından takip edilir.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.