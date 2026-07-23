Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (BIST: TKNSA), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Şirket, 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemine ait finansal raporlarını 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü seans kapanışının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlamayı planlıyor.

FİNANSAL SONUÇLAR 5 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, 2026 yılı ilk altı aylık finansal tablolarının 5 Ağustos 2026 tarihinde seans sonrası kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığı bildirildi.

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Aynı gün LILAK, THYAO ve TTKOM'da finansal sonuçlarını paylaşacak.

Yatırımcılar, açıklanacak bilanço ile birlikte şirketin ikinci çeyrek performansı, kârlılığı, satış gelirleri ve operasyonel göstergelerini yakından takip edecek.

İLK ÇEYREKTE 477 MİLYON TL NET ZARAR AÇIKLAMIŞTI

Teknosa, 2026 yılının ilk çeyreğinde 22,2 milyar TL ciro, 598 milyon TL FAVÖK ve 477 milyon TL net zarar açıklamıştı.

Şirketin ilk çeyrek cirosu piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, brüt kâr marjındaki baskının etkisiyle FAVÖK beklentilerin altında kalmıştı.