Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (METEN) halka arzında talep toplama süreci tamamlandı. 20-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında yatırımcılardan talep toplayan şirketin halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Peki Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, METEN kaç lot verdi?

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Metgün Enerji'nin halka arzında talep toplama işlemleri 20, 21 ve 22 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

METEN KAÇ LOT VERDİ?

Metgün Enerji halka arzında kişi başına dağıtılacak kesin lot sayısı henüz belli olmadı.

Halka arz kapsamında 135 milyon 579 bin adet pay satışa sunulurken, bunun 81 milyon 347 bin 400 adedi yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı.

Kesin lot dağılımı, halka arza katılan yatırımcı sayısının açıklanmasının ardından netleşecek.

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Metgün Enerji halka arzında pay başına satış fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü ise yaklaşık 2,7 milyar TL oldu.

METEN HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirketin paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da METEN işlem koduyla işlem görmesi planlanıyor.

İlk işlem tarihi ise halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

METGÜN ENERJİ HALKA ARZINA HANGİ BANKALAR VE ARACI KURUMLAR KATILDI?

Metgün Enerji halka arzına konsorsiyumda yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden başvuru alındı. Başvuru sürecinde Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası başta olmak üzere çok sayıda banka ile onlarca aracı kurum yatırımcılara hizmet verdi.