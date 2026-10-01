Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezerv varlıkları, 25 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 1,8 azalarak 171,2 milyar dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş üst üste beşinci haftaya taşındı.

TCMB'nin toplam rezervleri bir önceki hafta 174,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son haftadaki yaklaşık 3,2 milyar dolarlık gerilemenin ardından toplam rezervler 171,2 milyar dolara indi.

Rezervlerin 61,6 milyar dolarını döviz varlıkları, 109,6 milyar dolarını ise altın cinsinden rezerv varlıkları oluşturdu.

NET REZERV DE GERİLEDİ

TCMB'nin net rezervi aynı dönemde 55,8 milyar dolardan 53,39 milyar dolara düştü.

Swap hariç net rezervlerde de gerileme görüldü.

Bir önceki hafta 43,14 milyar dolar seviyesinde bulunan swap hariç net rezerv, 25 Eylül haftasında 39,91 milyar dolara indi.