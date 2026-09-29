BBVA Research, Türkiye ekonomisi için 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3, yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 30 seviyesinde tuttu. Kurum, dolar/TL’nin aylık nominal değer kaybının yüzde 1,5-2 aralığında gerçekleşmesini bekliyor.

BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini yayımladı. Kurum, küresel ekonominin devam eden risklere rağmen dirençli seyrettiğini belirtirken, jeopolitik gerilimler, arz kesintileri ve sıkı finansal koşulların belirsizliği yüksek tuttuğuna dikkat çekti.

2026 BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3

BBVA Research'e göre Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdü. Kurum, ekonomik aktivitenin yakın dönemde ılımlı seyretmesini ve üretimin potansiyelin altında kalmasını bekliyor.

Aşağı yönlü risklerin bir miktar arttığını belirten BBVA Research, buna rağmen 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3'te tuttu. Türkiye ekonomisinin 2027'de ise yüzde 3,5-4 aralığında büyümesi öngörülüyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30

Kurum, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde korudu. Ancak enflasyona ilişkin risklerin hafif şekilde yukarı yönlü olduğu değerlendirmesinde bulundu.

BBVA Research, güçlü enflasyon ataleti, yüksek enerji fiyatları ve enflasyon beklentilerindeki çıpalanma sorunlarının sıkı para politikasının daha uzun süre korunmasını gerektirdiğini belirtti.

Bu çerçevede yüksek reel faizlerin makroihtiyati tedbirlerle desteklenerek daha uzun süre devam etmesi gerektiği ifade edildi.

DOLAR/TL İÇİN AYLIK YÜZDE 1,5-2 KAYIP BEKLENTİSİ

BBVA Research, dolar/TL kurunda aylık nominal değer kaybının yüzde 1,5-2 aralığında gerçekleşeceği yönündeki beklentisini korudu.

Kurum ayrıca kısa vadede gerçekleşen enflasyona kıyasla en az yüzde 4-5 seviyesinde reel faiz gerektiğini belirtti.

Dolarizasyon baskısının sınırlı kaldığına işaret eden BBVA Research, güçlü rezerv tamponlarının olası şokların karşılanması ve finansal istikrarın desteklenmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Kurum, mali ve yarı mali desteğin ise sosyal transferler, sübvansiyonlu kredi paketleri ve gelir politikaları aracılığıyla seçici biçimde devam etmesini bekliyor.

YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI DIŞ DENGEYİ BASKILIYOR

BBVA Research'e göre yüksek enerji fiyatları Türkiye'nin dış dengesi üzerinde baskı oluşturuyor. Buna karşılık turizm ve ihracattaki dirençli görünüm ile iç talepteki yavaşlamanın, enerji fiyatlarının oluşturduğu etkinin bir bölümünü dengelemesi bekleniyor.