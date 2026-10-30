Yatırım fonları piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından yabancı kurumların açığa satışla haksız ve fahiş kazanç sağladığı iddialarına karşı Merrill Lynch International (MLI) yazılı bir açıklama yayımladı.

Banka, söz konusu işlemlerin iddia edildiği gibi Türk bireysel yatırımcılar adına değil, uluslararası kurumsal müşteriler adına yapıldığını ve elde edilen getirinin milyarlarca lira değil, yalnızca milyonlar seviyesinde kaldığını açıkladı.

"MÜŞTERİLER TÜRK VATANDAŞI DEĞİL"

Banka tarafından yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

• Müşteri Profili: MLI’ın Türkiye hisse senedi piyasalarında gerçekleştirdiği işlemlerin yerli bireysel müşterilerle hiçbir ilgisi bulunmadığı, emirlerin tamamen uluslararası kurumsal müşteriler adına iletildiği belirtildi.

• Kazanç Tutarı: 16 Eylül öncesi pozisyonlardan 8 milyar TL kâr sağlandığı yönündeki rakamların asılsız olduğu, reel getirinin milyonlar seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

• Mevzuata Uyum: Kurumun tüm işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata ve piyasa kurallarına tam uyum gösterdiği kaydedildi.

SPK VE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken piyasa denetleyici kurumları ve ekonomi yönetimi de daha önce kamuoyunu bilgilendirmişti:

• SPK İncelemesi: Sermaye Piyasası Kurulu daha önce yaptığı açıklamada; yabancı finans kuruluşlarının sermaye piyasalarında spekülatif biçimde fahiş kârlar elde ederek piyasadan çıktığı iddialarının somut bilgi ve belgelere dayanmadığını bildirmişti. Kurul, düzenleme süreçlerinin şeffaflık içinde yürütüldüğünü ve piyasa aktörlerine eş zamanlı duyurulduğunu hatırlatmıştı.

• Bakanlıktan Açıklama: Hazine ve Maliye Bakanlığı da Merrill Lynch üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hedef alınmasını eleştirmişti. Şimşek'in geçmiş yıllarda çalıştığı kurumla bugünkü piyasa hareketleri arasında bağ kurulmaya çalışılmasının mesnetsiz olduğu ve gerçeğe aykırı paylaşımlara karşı yasal hakların kullanılacağı duyurulmuştu.