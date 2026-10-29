Türkiye'de sermaye piyasalarını sarsan fon skandalıyla kamuoyunun gündemine oturan Tera Holding'in yurt dışı operasyonlarında kritik bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Bahadır Özgür'ün paylaştığı resmi mahkeme kayıtlarına göre şirketlerin yönetim yetkileri ve mal varlıkları üzerindeki tasarruf hakları sınırlandırılarak geçici koruma tedbirleri devreye sokuldu.

MAHKEME KARARININ KAPSAMI VE GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİ

Düsseldorf Yerel Mahkemesi'nin aldığı koruma kararı holding bünyesindeki üç tüzel kişiliği kapsıyor:

• Tera Bau & Development

• Tera Invest

• Tera Real Estate Management

Mahkeme, her üç şirketin mal varlığını güvence altına almak üzere avukat Holger Rhode'yi geçici iflas yöneticisi olarak atadı.

Alınan karar doğrultusunda şirket yönetimleri, atanmış yöneticinin yazılı onayı olmaksızın hiçbir mali işlem, devir veya tasarrufta bulunamayacak.

Karar henüz şirketlerin kesin iflası anlamına gelmezken, geçici yöneticinin hazırlayacağı rapor sonrasında asıl iflas sürecinin açılıp açılmayacağına hükmedilecek.

ALMANYA'DAKİ YATIRIMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ: 200 MİLYON EURO

İnceleme kapsamına alınan varlıkların büyük kısmı, Tera Holding'in geçen yıl Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı (Peker GYO) devralmasıyla gruba geçen gayrimenkul projelerinden oluşuyor.

Almanya portföyünde öne çıkan yatırımlar şu şekilde:

• Düsseldorf Otel Projesi: 431 odalı büyük ölçekli otel yatırımı

• Solingen Otel Projesi: 72 odalı otel kompleksi

• Toplam Tahmini Değer: Yaklaşık 200 milyon euro

EN BÜYÜK ALACAKLI HOLLANDALI DHB BANK MI?

Mahkeme kayıtlarında iflas talebinin hangi kurum veya alacaklı tarafından yapıldığına ilişkin detaylar henüz kamuoyuna yansımadı. Ancak finansman geçmişi, borç yapısındaki ana aktörlere işaret ediyor.

Peker GYO'nun 26 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada; Almanya'daki doğrudan bağlı ortaklığı Tera Real Estate GmbH üzerinden Hollanda merkezli DHB Bank N.V.'den 31,2 milyon euro tutarında nakit kredi kullanıldığı bildirilmişti. Söz konusu kredi ilişkisini değerlendiren Bahadır Özgür, grubun Almanya operasyonlarındaki en büyük kurumsal alacaklının Hollanda merkezli banka olduğunu vurguladı.

Yüz milyonlarca euroluk gayrimenkul portföyünün akıbeti, mahkemenin iflas masası oluşturup oluşturmayacağına ve alacaklı bankalarla yürütülecek müzakerelere bağlı olarak netlik kazanacak.