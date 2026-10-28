Kurul; Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU), Selçuk Ecza Deposu (SELEC) ve Manas Enerji Yönetimi (MANAS) paylarındaki olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerini mercek altına alarak toplam 51 gerçek kişi ile 4 tüzel kişilik hakkında adli ve idari yaptırım kararı açıkladı.

PASEU PAYLARINDA 24 İSME SUÇ DUYURUSU VE 2 YIL MEN

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) pay piyasasında gerçekleştirilen emir ve işlem hareketlerine yönelik inceleme sonucunda; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesi kapsamında 24 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Kurul ayrıca bu şahıslara borsalarda 2 yıl süreyle geçici işlem yapma yasağı getirdi.

• Yaptırım Uygulanan İsimler: Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız, Sezai Bekgöz, Anıl Tokat, Mustafa Zeki Kayahan, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Neda Soydan, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur ve Burak Poyraz.

SELEC HİSSELERİNDE 37 ŞAHIS VE 2 KURUMA KARAR

Selçuk Ecza Deposu (SELEC) hisselerindeki piyasa bozucu faaliyetler gerekçesiyle 37 gerçek kişi hakkında suç duyurusu ve 2 yıllık işlem yasağı tedbiri uygulandı.

• Gerçek Kişiler: Abdülkadir Özkan, Adem Karatepe, Ahmet Haluk Güner, Ali Cesur, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Anıl Tokat, Bülent Uygun, Cem Sultan Karababa, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erdem Yıldız, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Filiz Özcan, Furkan Açar, Haldun Saffet İnal, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Jorma Juhanı Alanne, Kadir Boy, Kerem Alkin, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Keskintürk, Mustafa Zeki Kayahan, Neda Soydan, Okan Uzunoğlu, Ömer Eryılmaz, Rüstem Karakaya, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Tansu Sesli, Tayfun Bayazıt ve Utku Eke.

• Tüzel Kişiler: Aura Portföy Yönetimi ile Tera Yatırım Menkul Değerler’in kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri SELEC pay işlemleriyle sınırlı kalmak üzere 2 yıl süreyle işlem yapmaları yasaklandı.

MANAS TAHTASINDA 25 İSİM VE TERA GRUBUNA YAPTIRIM

Manas Enerji Yönetimi (MANAS) paylarındaki usulsüzlükler kapsamında 25 gerçek kişi hakkında adli makamlara suç duyurusu yapılırken 2 yıl süreyle piyasalardan men kararı verildi:

• Gerçek Kişiler: Abdülkadir Özkan, Adem Karatepe, Ali Cesur, Bülent Uygun, Cem Sultan Karababa, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erdem Yıldız, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Furkan Açar, Haldun Saffet İnal, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Jorma Juhanı Alanne, Kadir Boy, Kerem Alkin, Mehmet Selim Tunçbilek, Okan Uzunoğlu, Rüstem Karakaya, Tansu Sesli, Tayfun Bayazıt ve Mehmet Ali Gedik.

• Tüzel Kişiler: Tera Portföy Yönetimi ve Tera Yatırım Menkul Değerler hakkında MANAS hisselerinde kendi portföylerine işlem yapma yasağı (2 yıl) kararlaştırıldı.

32 İSMİN LİSANSLARI TAMAMEN İPTAL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında sermaye piyasasında profesyonel faaliyet yürütme yeterliliğine sahip 32 kişinin sahip olduğu tüm mesleki lisans belgeleri Kurul tarafından iptal edildi.

Lisansı iptal edilen isimler arasında Adem Karatepe, Ahmet Özcan, Ali Cesur, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Anıl Tokat, Ayşe Seher Aydın, Burak Poyraz, Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Enes Yazıcı, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Feryal Köker, Filiz Özcan, Furkan Açar, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Keskintürk, Mustafa Zeki Kayahan, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Okan Uzunoğlu, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Oğuzhan Özerkaya, Sezai Bekgöz, Tansu Sesli, Utku Eke ve Ömer Eryılmaz yer aldı.

TERA YATIRIM İÇİN TEDRİCİ TASFİYE SÜRECİ BAŞLATILDI

SPK bülteninde yer alan en kritik idari yaptırım ise Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkında uygulandı. 6362 sayılı Kanun’un 97. maddesi uyarınca aracı kurumun:

• Tüm faaliyet izinleri ve yetki belgeleri tamamen iptal edildi,

• Kurum nezdindeki yatırımcıların tazmin süreçlerinin başlatılmasına karar verildi,

• Aracı kurumun tedrici tasfiye işlemlerine resmen başlandı.

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