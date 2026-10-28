Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını dün akşam açıkladı. Hisseler güne tavanla giriş yaptı.

Şirketin net dönem kârı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 446 artarak 172,73 milyon TL’ye ulaştı. PINSU hisseleri, 28 Ekim saat 12.00 itibarıyla yüzde 9,89 yükselişle 7,67 TL’den işlem gördü.

PINSU’NUN NET KÂRI 172,7 MİLYON TL’YE YÜKSELDİ

Pınar Su’nun 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 31 milyon 661 bin 311 TL’den 172 milyon 730 bin 200 TL’ye yükseldi. Böylece şirketin net kârında yıllık bazda yüzde 446 artış kaydedildi.

Şirketin satış gelirleri de aynı dönemde sınırlı yükseliş gösterdi. Ocak-eylül 2026 döneminde 2 milyar 682 milyon 901 bin 903 TL satış geliri elde eden Pınar Su, geçen yılın aynı dönemindeki 2 milyar 654 milyon 208 bin 848 TL’lik gelirini yaklaşık yüzde 1 artırdı.

Finansal sonuçları sonrasında PINSU hisseleri güne alıcılı seyir izlendi. Güne yükselişle başlayan hisseler, açılışta yüzde 9,89 artışla 7,67 TL’ye ulaştı.

PINSU, saat 12.00 itibarıyla da yüzde 9,89 yükselişle 7,67 TL seviyesinden işlem görmeye devam etti.

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Maliyet (TL) AK Yatırım 556.068 7,67 Burgan Yatırım 25 7,67 İlk 5 alıcı toplamı 556.093 —

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Satış oranı (%) Maliyet (TL) Midas -107.352 19,30 7,67 Ziraat Yatırım -80.263 14,43 7,67 İş Yatırım -79.355 14,27 7,67 PhillipCapital -50.500 9,08 7,67 Ünlü Menkul -42.668 7,67 7,67 Diğer -195.955 35,24 — İlk 5 satıcı toplamı -360.138 — —

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