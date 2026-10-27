Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 31,66 milyon TL’den 172,73 milyon TL’ye yükseldi. Böylece net kâr yıllık bazda yüzde 446 artış gösterdi.

PINSU’NUN SATIŞLARI 2,68 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Pınar Su’nun 2026 Ocak-Eylül döneminde satışları 2 milyar 682 milyon 901 bin 903 TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 654 milyon 208 bin 848 TL satış yapan şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 1 arttı.

Şirketin brüt kârı da yüzde 3 yükselerek 1 milyar 398 milyon 316 bin 116 TL’ye ulaştı.

FAVÖK YÜZDE 20 ARTTI

PINSU’nun faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), 2026’nın ilk dokuz ayında 512 milyon 255 bin 318 TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 427 milyon 724 bin 711 TL olan FAVÖK, yıllık bazda yüzde 20 artış kaydetti.

Net parasal pozisyon kazançları ise 197 milyon 176 bin 403 TL olarak açıklandı.

PINSU’NUN NET BORCU AZALDI

Şirketin 2026 Eylül dönemi bilançosunda toplam varlıkları 5 milyar 299 milyon 369 bin 430 TL’ye ulaştı. Haziran 2026 döneminde 5 milyar 68 milyon 945 bin 184 TL olan toplam varlıklar, çeyreklik bazda yüzde 5 arttı.

Pınar Su’nun net borcu, haziran dönemindeki 665 milyon 470 bin 123 TL seviyesinden 556 milyon 253 bin 615 TL’ye geriledi. Böylece net borç çeyreklik bazda yüzde 16 azaldı.

Özkaynaklar ise yüzde 2 artışla 3 milyar 352 milyon 575 bin 279 TL olarak gerçekleşti.

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