Hat-San Gemi İnşa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN), 2026 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda yüzde 42 azalırken, net dönem zararı 604,3 milyon TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde kâr açıklayan şirketin FAVÖK’ü de negatife döndü.

HATSN’NİN SATIŞLARI 2,45 MİLYAR TL’YE GERİLEDİ

Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği satış geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 4 milyar 247,4 milyon TL’den 2 milyar 447,3 milyon TL’ye düştü. Böylece satışlarda yıllık bazda yüzde 42 gerileme kaydedildi.

Hat-San’ın brüt kârı da geçen yılın aynı dönemindeki 385,6 milyon TL seviyesinden 574,9 milyon TL zarara dönüştü. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 570,3 milyon TL’den eksi 263,3 milyon TL’ye geriledi.

ŞİRKET 604,3 MİLYON TL NET ZARAR AÇIKLADI

HATSN, 2025 yılının ilk dokuz ayında 333,6 milyon TL net dönem kârı elde etmişti. Şirket, 2026’nın aynı döneminde ise 604,3 milyon TL net dönem zararı açıkladı.

Net parasal pozisyon kazançları da finansal sonuçlarda yer aldı. Şirketin bu kalemdeki sonucu, geçen yılın ilk dokuz ayındaki 254,3 milyon TL zarardan 98,1 milyon TL kazanca döndü. Ancak bu gelişme, dönem net zararını önlemeye yetmedi.

HATSN’NİN TOPLAM VARLIKLARI YATAY KALDI

30 Eylül 2026 itibarıyla şirketin toplam varlıkları 9 milyar 525,2 milyon TL olarak kaydedildi. Bu tutar, 30 Haziran 2026’daki 9 milyar 524,4 milyon TL seviyesine yakın gerçekleşti.

Dönen varlıklar çeyreklik bazda yüzde 7 artarak 2 milyar 148 milyon TL’ye yükselirken, duran varlıklar yüzde 2 düşüşle 7 milyar 377,2 milyon TL’ye geriledi.

Şirketin net borcu ise haziran sonundaki 262,7 milyon TL’den yüzde 33 artışla 349,6 milyon TL’ye çıktı. Özkaynaklar aynı dönemde yüzde 3 azalarak 6 milyar 612,3 milyon TL oldu.

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