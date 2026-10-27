Bank of America'nın (BofA) gün sonu alım satım listesi belli oldu. En çok satış yapılan hisse TURSG oldu.
Bank of America (BofA), gün sonunda 2 milyar 63 milyon 672 bin 652 net satış gösteren bir bakiye ile kapattı. Alım tarafında PEKGY, satış tarafında ise TURSG ilk sırada yer aldı.
BOFA’NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet (TL)
|PEKGY
|40.428.769
|%29,67
|0,856
|TSPOR
|12.452.635
|%9,14
|0,724
|PAHOL
|11.494.381
|%8,44
|0,860
|KTLEV
|10.181.310
|%7,47
|4,609
|EREGL
|6.609.983
|%4,85
|31,623
|Diğer
|55.084.424
|%40,43
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Kaynak: ForInvest
BOFA’NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|Maliyet (TL)
|TURSG
|-32.189.870
|%12,05
|3,477
|SASA
|-24.255.639
|%9,08
|1,544
|ADESE
|-21.582.876
|%8,08
|0,455
|GSRAY
|-9.393.620
|%3,52
|0,676
|BTCIM
|-8.344.739
|%3,12
|1,573
|Diğer
|-171.440.596
|%64,16
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