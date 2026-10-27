Bank of America (BofA), gün sonunda 2 milyar 63 milyon 672 bin 652 net satış gösteren bir bakiye ile kapattı. Alım tarafında PEKGY, satış tarafında ise TURSG ilk sırada yer aldı.

BOFA’NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet (TL) PEKGY 40.428.769 %29,67 0,856 TSPOR 12.452.635 %9,14 0,724 PAHOL 11.494.381 %8,44 0,860 KTLEV 10.181.310 %7,47 4,609 EREGL 6.609.983 %4,85 31,623 Diğer 55.084.424 %40,43 —

Kaynak: ForInvest

BOFA’NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet (TL) TURSG -32.189.870 %12,05 3,477 SASA -24.255.639 %9,08 1,544 ADESE -21.582.876 %8,08 0,455 GSRAY -9.393.620 %3,52 0,676 BTCIM -8.344.739 %3,12 1,573 Diğer -171.440.596 %64,16 —

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.