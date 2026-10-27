Google Haberler

Bank of America'nın (BofA) gün sonu alım satım listesi belli oldu. En çok satış yapılan hisse TURSG oldu.

Bank of America (BofA), gün sonunda 2 milyar 63 milyon 672 bin 652 net satış gösteren bir bakiye ile kapattı. Alım tarafında PEKGY, satış tarafında ise TURSG ilk sırada yer aldı.

BOFA’NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet (TL)
PEKGY 40.428.769 %29,67 0,856
TSPOR 12.452.635 %9,14 0,724
PAHOL 11.494.381 %8,44 0,860
KTLEV 10.181.310 %7,47 4,609
EREGL 6.609.983 %4,85 31,623
Diğer 55.084.424 %40,43

Bank of America (BofA) gün sonu alım satım listesi, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

BOFA’NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay Maliyet (TL)
TURSG -32.189.870 %12,05 3,477
SASA -24.255.639 %9,08 1,544
ADESE -21.582.876 %8,08 0,455
GSRAY -9.393.620 %3,52 0,676
BTCIM -8.344.739 %3,12 1,573
Diğer -171.440.596 %64,16

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metal şirketinin satış geliri azaldı, zararı 604,3 milyon TL’ye ulaştıMetal şirketinin satış geliri azaldı, zararı 604,3 milyon TL’ye ulaştı
Pınar Su'dan bilanço sürprizi: Net kâr tam yüzde 446 arttıPınar Su'dan bilanço sürprizi: Net kâr tam yüzde 446 arttı

Google Haberler