Borsa İstanbul’da saat 11.38 itibarıyla en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu. Yükselen hisselerde yüzde 10’a yaklaşan artışlar görülürken, düşenlerde kayıplar yüzde 10’a ulaştı.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Saat 11.38 itibarıyla Borsa İstanbul’da en çok yükselen hisseler arasında AYES, DOGUB ve INTEM ilk sıralarda yer aldı.

Hisse Son fiyat (TL) Değişim AYES 7,27 +%9,98 DOGUB 18,29 +%9,98 INTEM 155,40 +%9,98 FMIZP 206,10 +%9,98 CRDFA 11,16 +%9,95 SANEL 30,50 +%9,95 EUHOL 5,86 +%9,94 PINSU 7,67 +%9,89 EMKEL 6,79 +%9,87 KONTR 1,67 +%9,87

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Borsada aşağı yönlü hareketlerde PATEK, PASEU, CRFSA, BORLS ve OZATD öne çıktı. Bu hisselerdeki kayıplar yüzde 10 seviyesine ulaştı.

Hisse Son fiyat (TL) Değişim PATEK 8,19 -%10,00 PASEU 25,20 -%10,00 CRFSA 146,70 -%10,00 BORLS 1,80 -%10,00 OZATD 191,80 -%10,00 GUNDG 79,30 -%9,99 LYDHO 19,48 -%9,98 LYDYE 2.282,00 -%9,98 BRKVY 23,64 -%9,98 ODINE 69,95 -%9,97

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