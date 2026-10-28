Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 düşüşle 11.115 puandan işlem gördü. Yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da saat 11.38 itibarıyla en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu. Yükselen hisselerde yüzde 10’a yaklaşan artışlar görülürken, düşenlerde kayıplar yüzde 10’a ulaştı.
BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Saat 11.38 itibarıyla Borsa İstanbul’da en çok yükselen hisseler arasında AYES, DOGUB ve INTEM ilk sıralarda yer aldı.
|Hisse
|Son fiyat (TL)
|Değişim
|AYES
|7,27
|+%9,98
|DOGUB
|18,29
|+%9,98
|INTEM
|155,40
|+%9,98
|FMIZP
|206,10
|+%9,98
|CRDFA
|11,16
|+%9,95
|SANEL
|30,50
|+%9,95
|EUHOL
|5,86
|+%9,94
|PINSU
|7,67
|+%9,89
|EMKEL
|6,79
|+%9,87
|KONTR
|1,67
|+%9,87
BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
Borsada aşağı yönlü hareketlerde PATEK, PASEU, CRFSA, BORLS ve OZATD öne çıktı. Bu hisselerdeki kayıplar yüzde 10 seviyesine ulaştı.
|Hisse
|Son fiyat (TL)
|Değişim
|PATEK
|8,19
|-%10,00
|PASEU
|25,20
|-%10,00
|CRFSA
|146,70
|-%10,00
|BORLS
|1,80
|-%10,00
|OZATD
|191,80
|-%10,00
|GUNDG
|79,30
|-%9,99
|LYDHO
|19,48
|-%9,98
|LYDYE
|2.282,00
|-%9,98
|BRKVY
|23,64
|-%9,98
|ODINE
|69,95
|-%9,97
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