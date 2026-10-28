Küresel ve yerel piyasalar, jeopolitik gelişmelerin ve merkez bankalarının para politikası kararlarının odağında yoğun bir işlem gününe giriyor.

BIST 100 endeksi, dünkü işlem gününü 0,92 puanlık (yüzde 0,01) sınırlı kayıpla 11.151,03 puandan yatay tamamladı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kısalan işlem haftasında hacim zayıflaması dikkat çekerken, toplam işlem hacmi 90,7 milyar TL ile 21 Ekim’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Analistler, bugün saat 12.40'ta pay piyasasında kapanış seansının gerçekleşeceği yarım günlük işlem gününe endeksin hafif alıcılı bir eğilimle başlamasını öngörüyor. Yurt içi piyasalar yarın tam gün resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

MAKROEKONOMİK VERİLER VE KÜRESEL SİNYALLER

Piyasaların yön arayışında makroekonomik göstergeler ve merkez bankası takvimi belirleyici rol oynuyor:

• İş Gücü Göstergeleri: TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı eylül ayında 0,5 puanlık artışla yüzde 8,4 seviyesine yükseldi. İç talepteki dengelenmenin iş gücü piyasasına yansımaları yakından izleniyor.

• ABD Verileri ve Fed Beklentisi: ABD'de eylül ayı dayanıklı mal siparişleri aylık yüzde 1,8 artış kaydederek yüzde 2,0'lik piyasa beklentisinin hafif altında kaldı. Çekirdek siparişler de yüzde 0,5 ile beklentilerin (yüzde 0,6) gerisinde gerçekleşti. Verilerin ekonomik aktivitede aşırı ısınmaya işaret etmemesi, bu akşamki kritik Fed kararı öncesinde tahvil faizleri açısından sınırlı destekleyici bir zemin sunuyor.

• Merkez Bankaları Takvimi: Fed'in ardından yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB), cuma günü ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararlarını duyuracak.

EMTİA VE DIŞ PİYASALARDA SON DURUM

• Asya Borsalarında Teknoloji İvmesi: Yarı iletken ve yapay zekâ hisselerine gelen tepki alımlarıyla Güney Kore KOSPI endeksi yüzde 3,1, Japonya Nikkei endeksi yüzde 1,7 yükselirken; Çin ve Hong Kong borsaları negatif ayrıştı.

• Petrol ve Jeopolitik Riskler: Suudi Arabistan'daki bir rafineriye yönelik saldırı haberi ve Trump'ın jeopolitik açıklamaları risk primini canlı tutuyor. Brent petrol 113,9 dolar seviyelerine çekilse de yüksek seyreden fiyatlar enerji maliyetleri ve cari denge üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

• Değerli Metaller: Jeopolitik gerilimler ve korunma talebinin desteğiyle ons altın 4.063 dolar, ons gümüş ise 54,5 dolar bandında işlem görüyor.

Kaynak: İnfo Yatırım