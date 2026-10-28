Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/77 sayılı bülteninde yer alan, şirket pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin kararlar hakkında açıklama yaptı. Şirket, belirli kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve ilgili kişi ve kuruluşlara işlem yasağı tedbirleri uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

SELEC’TEN SPK KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Selçuk Ecza Deposu tarafından 27 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, SPK’nın söz konusu bülteninde yer alan kararlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, şirket pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle belirli kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve ilgili kişi ve kuruluşlara yönelik işlem yasağı tedbirleri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

ŞİRKET YÖNETİMİ VE ÇALIŞANLARI HAKKINDA KARAR BULUNMUYOR

SELEC, SPK bülteninde yer alan kararların şirket tüzel kişiliğini, yönetim kurulu üyelerini, yöneticilerini veya çalışanlarını kapsamadığını vurguladı.

Şirketin KAP açıklamasında, “Anılan Bültende Şirketimiz tüzel kişiliği, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticileri veya çalışanları hakkında alınmış bir suç duyurusu veya yaptırım kararı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

SELEC hisseleri yazım sırasında yüzde 2,8'lik yükselişle 66 TL'den işlem gördü.

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