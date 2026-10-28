Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ yatırımcılarının tazmin taleplerine ilişkin duyuru yayımladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından şirketin tüm faaliyet izinleri ile yetki belgesinin iptal edilmesi, yatırımcılarının tazmin edilmesi ve şirketin tedrici tasfiyesine karar verilmesinin ardından tazmin sürecine ilişkin esaslar açıklandı.

TERA YATIRIM’DA TASFİYE SÜRECİNİ YTM YÜRÜTECEK

YTM’nin açıklamasına göre, SPK’nın 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/77 sayılı bülteninde duyurulan karar kapsamında, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin tüm faaliyet izinleri ve yetki belgesi iptal edildi. Şirketin yatırımcılarının tazminine ve tedrici tasfiyesine karar verildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren şirketin yasal organlarının görev ve yetkileri tasfiye tamamlanıncaya kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından yerine getirilecek.

HANGİ ALACAKLAR TAZMİN KAPSAMINDA?

YTM’nin açıklamasında, tazmin kapsamının yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ve sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepleri içerdiği belirtildi.

Buna göre tazmin kapsamı, yatırım hizmetleri, yatırım faaliyetleri veya yan hizmetlerle bağlantılı olarak yatırım kuruluşunun yerine getiremediği nakit ödeme ve sermaye piyasası aracı teslim yükümlülüklerinden doğan alacakları kapsıyor.

ALACAKLILAR CETVELİ HAZIRLANACAK

YTM tarafından, nakit ödemeler ve sermaye piyasası araçlarının teslimi için esas alınacak alacaklılar cetveli hazırlanacak. Cetvelde, yatırım kuruluşunun sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle alacaklı olan kişiler, alacak miktarları, borçlular ve borç tutarları yer alacak.

Alacaklılar cetvelinde kendi alacağına ilişkin kayıt bulunan ilgililer, cetvelin ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde itiraz edebilecek.

Alacaklılar cetvelinde yer almayan alacaklar için yapılacak başvurulara ilişkin esasların da YTM’nin internet sitesi ve ilgili mecralar üzerinden duyurulacağı bildirildi.

TAZMİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YTM açıklamasında, tazmin kapsamındaki ödemelerin alacaklılar cetvelinin ilan edildiği tarihi takip eden 3 ay içinde gerçekleştirileceği belirtildi. Zorunlu hallerde bu sürenin SPK onayıyla en fazla 3 ay daha uzatılabileceği ifade edildi.

Ayrıca tazmin kararının tarihi ile yatırımcılara ödeme yapılan tarih arasında geçen süre için yatırımcıların nakit alacaklarına faiz uygulanmayacağı kaydedildi.

Başvuru formlarını belirlenen esaslara uygun şekilde iletmeyen yatırımcılara ise eksiklikler giderilene kadar ödeme yapılmayacak.

TERA YATIRIM YATIRIMCILARI BAŞVURULARI NEREDEN YAPACAK?

YTM, tazmin taleplerinin kendi internet sitesinde yayımlanacak duyurularda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılabileceğini bildirdi. Başvuru formunun da www.ytm.gov.tr adresinde yayımlanacağı açıklandı.

Yatırımcıların başvuru takvimi, gerekli belgeler ve başvuru koşullarına ilişkin güncel duyuruları YTM’nin resmî internet sitesinden takip etmesi gerekiyor.