Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği alımlar 28 Ekim Çarşamba günü de devam etti. Gün içerisinde 28 şirket kendi paylarını geri aldı. Geri alımlarda Tukaş Gıda, Net Holding, Rainbow Polikarbonat ve Akfen GYO gibi şirketler öne çıktı.

28 EKİM’DE HANGİ ŞİRKETLER HİSSE GERİ ALIMI YAPTI?

Pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde şirketlerin aldığı pay miktarları belli oldu. Günün en yüksek miktarlı geri alımlarından biri Net Holding’in (NTHOL) 2 milyon 135 bin 635 lotluk alımı olurken, Tukaş Gıda (TUKAS) 2 milyon lot geri alım gerçekleştirdi.

Akfen GYO (AKFGY) 900 bin lot, Tatlıpınar Enerji (TATEN) 734 bin 94 lot ve Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 576 bin 777 lot pay geri aldı.

GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER VE LOT MİKTARLARI

Şirket Hisse kodu Geri alınan pay (lot) Net Holding A.Ş. NTHOL 2.135.635 Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TUKAS 2.000.000 Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AKFGY 900.000 Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. TATEN 734.094 Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. RNPOL 576.777 Enerya Enerji A.Ş. ENERY 525.000 Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SVGYO 500.000 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAVI 400.000 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. KRVGD 400.000 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ULUUN 250.000 Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AAGYO 250.000 LDR Turizm A.Ş. LIDER 145.540 PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. PCILT 106.554 Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. SANKO 99.269 Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. AHGAZ 91.345 Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. SOKE 77.384 Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. KPEKS 60.000 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN 60.000 Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. METEN 50.000 Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. OYLUM 50.000 Netcad Yazılım A.Ş. NETCD 30.000 Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ATAKP 30.822 Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. OFSYM 23.006 Masfen Enerji A.Ş. MASFN 20.569 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL 20.110 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK 8.276 Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. LXGYO 560.000 Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. KARTN 14.448

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