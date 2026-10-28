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Borsada işlem gören şirketlerin gerçekleştirdiği geri alımlar belli oldu. 28 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği alımlar 28 Ekim Çarşamba günü de devam etti. Gün içerisinde 28 şirket kendi paylarını geri aldı. Geri alımlarda Tukaş Gıda, Net Holding, Rainbow Polikarbonat ve Akfen GYO gibi şirketler öne çıktı.

28 EKİM’DE HANGİ ŞİRKETLER HİSSE GERİ ALIMI YAPTI?

Pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde şirketlerin aldığı pay miktarları belli oldu. Günün en yüksek miktarlı geri alımlarından biri Net Holding’in (NTHOL) 2 milyon 135 bin 635 lotluk alımı olurken, Tukaş Gıda (TUKAS) 2 milyon lot geri alım gerçekleştirdi.

Akfen GYO (AKFGY) 900 bin lot, Tatlıpınar Enerji (TATEN) 734 bin 94 lot ve Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 576 bin 777 lot pay geri aldı.

GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER VE LOT MİKTARLARI

Şirket Hisse kodu Geri alınan pay (lot)
Net Holding A.Ş. NTHOL 2.135.635
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TUKAS 2.000.000
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AKFGY 900.000
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. TATEN 734.094
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. RNPOL 576.777
Enerya Enerji A.Ş. ENERY 525.000
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SVGYO 500.000
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAVI 400.000
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. KRVGD 400.000
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ULUUN 250.000
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AAGYO 250.000
LDR Turizm A.Ş. LIDER 145.540
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. PCILT 106.554
Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. SANKO 99.269
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. AHGAZ 91.345
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. SOKE 77.384
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. KPEKS 60.000
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN 60.000
Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. METEN 50.000
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. OYLUM 50.000
Netcad Yazılım A.Ş. NETCD 30.000
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ATAKP 30.822
Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. OFSYM 23.006
Masfen Enerji A.Ş. MASFN 20.569
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL 20.110
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK 8.276
Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. LXGYO 560.000
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. KARTN 14.448

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