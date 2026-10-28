Derlüks Yatırım Holding AŞ (DERHL), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satışları yıllık bazda yüzde 2, net dönem kârı ise yüzde 79 geriledi. Aynı dönemde net borç yüzde 22 azalırken, toplam varlıklarda yüzde 27 artış kaydedildi.

DERHL’NİN SATIŞLARI 3,78 MİLYAR TL OLDU

Derlüks Yatırım Holding’in 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği satış geliri 3 milyar 789,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin satışları, 2025 yılının aynı dönemindeki 3 milyar 880,8 milyon TL seviyesine göre yüzde 2 azaldı.

Şirketin brüt kârı ise yıllık bazda yüzde 2 artışla 950,3 milyon TL’ye yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 7 gerileyerek 587 milyon TL oldu.

DERHL’NİN NET KÂRI YÜZDE 79 DÜŞTÜ

Derlüks Yatırım Holding’in 2026 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem kârı 9,1 milyon TL olarak açıklandı. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 44,2 milyon TL net kâr elde etmişti. Böylece net dönem kârı yıllık bazda yaklaşık yüzde 79 geriledi.

Net parasal pozisyon kazançları ve kayıpları kaleminde ise 97,7 milyon TL net kayıp kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bu kalemdeki kayıp yaklaşık 2,4 milyon TL seviyesindeydi.

DERHL’NİN TOPLAM VARLIKLARI YÜZDE 27 ARTTI

Şirketin bilanço verilerine göre, 30 Eylül 2026 itibarıyla toplam varlıklar 8 milyar 157,4 milyon TL’ye ulaştı. Haziran 2026’da 6 milyar 429 milyon TL olan toplam varlıklar, üç aylık dönemde yüzde 27 artış gösterdi.

Dönen varlıklar yüzde 49 artışla 5 milyar 447,1 milyon TL’ye yükselirken, duran varlıklar yüzde 2 azalarak 2 milyar 710,3 milyon TL oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.