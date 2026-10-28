Borsa İstanbul’da Bank of America’nın (BofA) 28 Ekim 2026 tarihli aracı kurum dağılımı verilerinde en fazla net alım ve satım yapılan hisseler belli oldu. Alım tarafında PEKGY, INFO ve SASA öne çıkarken, satış tarafında TURSG, ADESE ve MARMR ilk sıralarda yer aldı. Ekrandaki net hacim 721 milyon 485 bin 124 lot olarak gösterildi.

BOFA’NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Verilere göre BofA’nın alım listesinde PEKGY, 8 milyon 902 bin 460 lotla ilk sırada yer aldı. INFO 6 milyon 121 bin 196 lot, SASA ise 5 milyon 834 bin 716 lot net alımla öne çıktı.

BofA’nın alım tarafındaki ilk beş hissesi şöyle sıralandı:

Hisse kodu Net lot Oran Maliyet (TL) PEKGY 8.902.460 %8,38 0,853 INFO 6.121.196 %5,76 0,71 SASA 5.834.716 %5,49 1,487 MARTI 4.336.847 %4,08 1,153 KOCMT 3.067.388 %2,89 2,277

Kaynak: ForInvest

BOFA’NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise TURSG, 12 milyon 691 bin 624 lot net satışla ilk sırada bulundu. ADESE 7 milyon 679 bin 609 lot, MARMR ise 4 milyon 922 bin 80 lot net satışla öne çıktı.

BofA’nın satış tarafındaki ilk beş hissesi şu şekilde sıralandı:

Hisse kodu Net lot Oran Maliyet (TL) TURSG -12.691.624 %18,43 3,112 ADESE -7.679.609 %11,15 0,441 MARMR -4.922.080 %7,15 1,141 MRGYO -3.977.364 %5,78 1,114 YKBNK -3.888.157 %5,65 35,03

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