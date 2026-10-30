Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim koşullarını ve mutfak harcamalarındaki fiyat hareketlerini ortaya koyan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın Ekim 2026 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırma verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 38 bin 24 TL’ye yükseldi.

Gıda ile birlikte barınma (kira, elektrik, su, yakıt), giyim, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı ise 123 bin 856 TL olarak hesaplandı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 49 bin 124 TL seviyesine ulaştı.

MUTFAK ENFLASYONUNDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 33,83

TÜRK-İŞ verilerine göre, gıda fiyatlarında ekim ayındaki artış bir önceki aya kıyasla yüzde 0,59 ile sınırlı kaldı. Ancak kümülatif ve yıllık göstergelerdeki yüksek seyir dikkat çekti:

• Aylık Değişim: yüzde 0,59

• Yılın İlk 10 Aylık Değişimi: yüzde 26,14

• Son 12 Aylık Değişim: yüzde 33,83

• 12 Aylık Ortalama Artış: yüzde 39,26

PAZAR VE MARKETLERDE ÜRÜN BAZLI FİYAT SEYRİ

Rapor kapsamında çarşı, pazar ve market fiyatları incelendiğinde; temel gıda kalemlerinin önemli bölümünde yatay bir seyir izlenirken bazı ürünlerde ayrışmalar gözlendi:

• Et, Tavuk ve Balık: Dana kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında hafif gerileme tespit edilirken, kuzu etinde sınırlı artış gerçekleşti. Balık fiyatları önceki ayki düzeyini korurken; tavuk eti ve yumurtada fiyat artışları kaydedildi.

• Süt ve Bakliyat: Süt, peynir ve yoğurt fiyatları ekim ayında genel olarak sabit kaldı. Bakliyatta kuru fasulye, nohut ve yeşil mercimek durağan seyrederken kırmızı mercimekte kısmi bir yükseliş görüldü.

• Sebze ve Meyve: Mevsim geçişinin etkisiyle 28 sebze ve 11 meyvenin dahil edildiği sepette ortalama kilogram fiyatı sebzede 120,42 TL, meyvede 143,18 TL oldu. Meyve ve sebze grubunun genel ortalama kilogram fiyatı ise 119,29 TL olarak gerçekleşti.

• Tahıl ve Yağlar: Ekmek, un, pirinç ve bulgur fiyatlarında kayda değer bir değişim yaşanmazken irmikte artış görüldü. Yağ grubunda ayçiçek yağı, zeytinyağı ve margarin fiyatları durağan kalırken, tereyağında artış, zeytinde ise sınırlı düşüş kaydedildi.

• Kahvaltılık ve Diğer: Çay fiyatları sabit kalırken; bal, reçel, pekmez ve bazı baharat türlerinde yukarı yönlü fiyat hareketleri gözlendi.