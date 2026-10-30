Bölgesel çatışmalar, hava ulaşımındaki aksaklıklar ve artan seyahat maliyetlerine rağmen Türkiye turizm gelirlerinde rekor seviyeye ulaştı. 2026 yılının üçüncü çeyreğinde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara yükseldi. Ocak-eylül döneminde elde edilen gelir ise yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının üçüncü çeyrek ve ilk dokuz aylık turizm sonuçlarını İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Ersoy, küresel ve bölgesel gelişmelerin sektöre etkilerini, Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerini ve gelecek döneme ilişkin önceliklerini değerlendirdi.

TÜRKİYE 9 AYDA 49,1 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Türkiye, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 23 milyon 374 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ocak-eylül döneminde ise ülkeye gelen toplam ziyaretçi sayısı 49 milyon 132 bine ulaştı.

İlk dokuz aylık dönemde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık oldu. Rusya'dan 5,70 milyon, Almanya'dan 5,17 milyon, Birleşik Krallık'tan ise 3,20 milyon ziyaretçi Türkiye'yi tercih etti.

Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi üçüncü çeyrekte 10,69 gece, yılın ilk dokuz ayında ise 10,34 gece olarak kaydedildi.

KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMA 107,7 DOLARA YÜKSELDİ

Turizm gelirindeki artışın yanı sıra ziyaretçilerin harcamalarında da yükseliş görüldü. Ocak-eylül döneminde tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 107,7 dolara çıktı.

Üçüncü çeyrekte kişi başı gecelik harcama 106,9 dolar olarak gerçekleşti. İlk dokuz aylık dönemde yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama gecelik harcaması 119,9 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcaması ise 72,2 dolar oldu.

TÜRKİYE'NİN TANITIM FAALİYETLERİ 74 ÜLKEDE 7,1 MİLYAR GÖSTERİME ULAŞTI

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla uluslararası tanıtım çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Televizyon, dijital platformlar, açık hava mecraları ve küresel seyahat platformlarında yürütülen kampanyalarla Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün korunduğunu ifade etti.

CNN, BBC, Bloomberg, Euronews, Al Jazeera ve Eurosport gibi uluslararası yayın kuruluşlarında Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Ersoy, dijital kampanyaların 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaştığını açıkladı.

TÜRK DİZİLERİYLE TURİZM TANITIMI GÜÇLENDİRİLİYOR

Türk dizilerinin uluslararası etkisinin turizm tanıtımında da değerlendirildiğini belirten Ersoy, farklı bölgeleri konu alan mini dizi projelerinin genişletildiğini söyledi.

Kapadokya, Bodrum, Güneydoğu, İzmir, Ankara ve çevre iller ile Doğu Karadeniz'i konu alan yapımlarla mini dizi modelinin büyütüldüğünü kaydeden Ersoy, 2025-2026 döneminde yayımlanan 10 mini dizinin toplam 10,5 milyar gösterim elde ettiğini bildirdi.